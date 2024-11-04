Mardin ve Batman'da Gerginlik: Ahmet Türk ve DEM Partililer Polisle Karşı Karşıya Geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yeni görevlendirme sonrası Ahmet Türk ve Demokratik Emek Partisi (DEM) üyeleri, belediye binası önünde gergin anlar yaşanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı’nın, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Tuncay Akkoyun’u kayyum olarak atama kararını protesto eden grup, güvenlik bariyerlerini aşarak binaya girmeye çalıştı. Protestocuların polise saldırması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Mardin’de Gergin Anlar: Polise Saldırı

Ahmet Türk ve beraberindeki DEM Partililer, belediye önünde toplanarak, yapılan görevlendirmeye tepki gösterdi. Grup, güvenlik bariyerlerini aşarak belediye binasına zorla girmeye çalışırken, polise fiziki müdahalede bulundu. Polis ekipleri, protestocuların saldırısını engellemek için geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirdi. Olaylar sırasında belediye binası çevresinde büyük bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atandığı duyuruldu. Bu karar, bölgede tansiyonu yükseltirken, güvenlik güçleri belediye binasının çevresinde her türlü provokatif girişimi engellemek için hazır bekliyor.

Batman’da da Olaylar Çıktı: Gözaltılar Var

Mardin’deki olayların ardından, Batman Belediyesi'nde de benzer bir gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp’ı kayyum olarak atadı. Bu atama kararına tepki gösteren DEM Partililer, Batman Belediyesi önünde toplanarak içeriye girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup, belediye binasına girmek için girişimlerde bulununca arbede çıktı. Olaylar sırasında bir polis memuru yaralandı, iki kişi de gözaltına alındı.

Batman Belediyesi önünde yaşanan gerginlik sırasında güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı. Jandarma ve polis ekipleri, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bölgedeki güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, binanın etrafında adeta etten duvar örerek protestocuların binaya girişini engelledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Batman’da yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada, kayyum atamalarının bölgedeki kamu düzenini sağlamak için yapıldığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, halkın huzurunu koruma ve olası gerginlikleri önleme adına güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmaması için azami çaba gösterildiği vurgulandı.

Ayrıca, bölgede provokatif eylemlerin artabileceği ihtimaline karşı, güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu ve kamu düzenini bozmaya yönelik herhangi bir girişime müsamaha gösterilmeyeceği açıklandı.

Ahmet Türk ve DEM Partililerden Tepki

Ahmet Türk ve DEM Partililer, kayyum atamalarına tepki göstererek, bu kararların halk iradesine saygısızlık olduğunu savundu. Belediye önünde toplanan grup, yapılan görevlendirmelerin demokrasiye aykırı olduğunu dile getirdi. Protestocular, kayyum kararlarının geri çekilmesini talep ederek, demokratik haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen, protestoların devam edeceği sinyali verildi. Bölgede tansiyonun yüksek olması, daha fazla olay yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Güvenlik güçleri, bölgede olası bir kargaşa çıkmaması için teyakkuzda bekliyor.