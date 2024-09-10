Diyarbakır'da Kayıp Çocuğun Ölümü, İtirafçı Nevzat Bahtiyar Tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu. Küçük kızın ölümü, tüm Türkiye'yi derinden sarsmış ve adli süreçlerin hızla başlamasına neden olmuştu. Olayın ardından yapılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Cinayetle ilgili olarak itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. İşte, bu trajik olayın detayları ve adli süreç hakkında bilmeniz gerekenler.

Narin Güran'ın Ölümüne Dair Gelişmeler

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, çocuğun cansız bedeni 9. günün sonunda Eğritutmaz Deresi'nde bulundu. Kızın ölümüne dair ilk bulgular, cinayet şüphesini güçlendirdi. Kayıp Narin'in ölümünde tek şüpheli olarak gösterilen ve aracında Narin’in DNA’sı bulunan muhtar amca Salim Güran, gözaltına alındı. Ancak, cinayetin detayları ve cesedin bulunma şekli, davanın seyrini önemli ölçüde değiştirdi.

Salim Güran’ın, çocuğun cesedini bir çuval içerisine koyup dereye attığı iddiaları, Nevzat Bahtiyar’ın itirafları ile doğrulandı. Bahtiyar, cinayetle ilgili olarak önemli detayları ve rolünü açıklayarak, adalet sürecine katkıda bulundu.

Nevzat Bahtiyar'ın İtirafları

Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki sorgusunda, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın cesedini muhtar Salim Güran'dan aldığını ve Eğritutmaz Deresi'ne bıraktığını açıkladı. Bahtiyar'ın ifadesine göre, Salim Güran ona, cesedi yok etmesi için 200 bin TL teklif etmiş. Bahtiyar, teklifin ardından, Salim Güran’ın gösterdiği battaniyeye sarılı cesedi almış ve bir çuvalın içine koymuş.

Nevzat Bahtiyar, çuvalı aracının arka koltuğunun önündeki ayak paspasının üzerine yerleştirdikten sonra, muhtar Güran'ın gösterdiği Eğritutmaz Deresi'ne götürdüğünü belirtti. Çocuğun cesedini çuvala yerleştirirken, üzerinde siyah tişört ve şort bulunduğunu, ayrıca küçük bir çanta da olduğunu ifade etti. Bahtiyar, cesedin üzerinde bir kızarıklık olduğunu ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ancak pişmanlık duygusuyla cesedi bıraktığını anlattı.

Yargı Süreci ve Sonuçlar

Nevzat Bahtiyar’ın itirafları, cinayet ve cesedin gizlenmesi ile ilgili önemli bilgiler sunuyor. 50 dakika boyunca cesedi sakladığı belirlenen Bahtiyar, adli sürecin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemede "Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklanan Bahtiyar, adaletin yerini bulması adına önemli bir adım atmış oldu.

Bu süreç, hem Narin Güran’ın ailesi hem de kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratırken, adli süreçlerin dikkatle yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri doğrultusunda, cinayetle ilgili tüm detaylar aydınlatılmaya çalışılacak.