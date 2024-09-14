İstanbul'da DEAŞ Operasyonu, Saldırının Planlayıcısı Yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcılarından biri olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu yakalandı. DEAŞ üyesi Soltamatıov’un, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti (ISKP) ile bağlantılı olduğu ve Türkiye’ye yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

MİT, DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonları sürdürürken, bu saldırının planlayıcıları hakkında detaylı bir istihbarat çalışması gerçekleştirdi. Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, saldırı ile ilişkili olan DEAŞ’a bağlı unsurlar, Horasan Vilayeti’ne ait yapılar ve ISKP’nin İstanbul sorumlusu dahil birçok kişi tespit edilmişti. Bu kapsamda, terör örgütünün planlayıcılarından biri olan Viskhan Soltamatıov’un kimliği belirlendi ve takip çalışmaları başladı.

Viskhan Soltamatıov’un yakalanması, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak istihbarat çalışmaları ve analizlerinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Soltamatıov’un Afganistan’daki Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösterdiği, saldırının organizasyonunda önemli bir rol oynadığı ve saldırıda kullanılan silahı temin ettiği ortaya çıktı. Bu kritik operasyonla birlikte, Türkiye’de terör tehdidine karşı önemli bir adım atılmış oldu.

Soltamatıov’un yakalanmasının ardından alınan ifadesinde, örgüte dair önemli bilgilere ulaşıldı. Terörist, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenlenen saldırının öncesinde yapılan planlamaları ayrıntılı olarak anlattı. Ayrıca, ISKP’nin Türkiye’deki adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. DEAŞ’ın özellikle gençleri ve savunmasız kişileri hedef alarak onları örgüte kazandırma yöntemleri, finans kaynakları ve lojistik desteği nasıl sağladığı gibi konular da bu ifadelerde gün yüzüne çıktı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’de sinagoglar, kiliseler ve Irak Büyükelçiliği gibi hedeflere yönelik planladığı saldırılar da engellenmişti. Bu operasyonlar sayesinde birçok teröristin yakalanması sağlandı ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. Türkiye’ye yönelik büyük bir tehdit oluşturan bu planlar, MİT ve Emniyet güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde boşa çıkarıldı.

Türkiye, DEAŞ tehdidine karşı sürekli olarak tetikte kalmaya devam ederken, terör örgütünün ülke içindeki faaliyetleri de yakından izleniyor. DEAŞ’ın Horasan Vilayeti gibi uluslararası yapılanmalarla iş birliği içerisinde olması, Türkiye’deki terör riskini artırıyor. Ancak, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların etkili istihbarat ve operasyonel çalışmaları sayesinde bu tehditlere karşı önlemler alınıyor. Viskhan Soltamatıov’un yakalanması, bu mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda, Türkiye’de terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar, ulusal güvenliği sağlamada büyük rol oynadı. DEAŞ’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı saldırılar, yalnızca güvenlik güçlerinin değil, aynı zamanda toplumun da duyarlılığı sayesinde önlendi. Terör örgütlerinin bu tür saldırılarla toplumu korkutma ve kaos yaratma çabalarına karşı, Türkiye’nin verdiği mücadele kararlılıkla devam ediyor.

MİT ve Emniyet’in ortak çalışmaları, uluslararası terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki planlarını başarısızlığa uğratarak, ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, bu tür operasyonlarla hem içeride hem de dışarıda terörle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.