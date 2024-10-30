İstanbul'da Belediye Başkanı Hakkında Terör İlişkisi Suçlaması!

İstanbul’da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Özer’in, örgütle ilişkisine dair çok sayıda delil bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, Özer’in PKK mensuplarıyla uzun yıllardır bağlantıda olduğu iddiası gündeme geldi. Savcılık, Özer’in örgüt üyeleriyle iletişimde olduğunu ve örgüt yöneticileriyle düzenli görüşmeler yaptığını tespit etti.

Elde edilen bulgulara göre, Özer'in son 10 yılda PKK'lılarla toplam 694 defa görüştüğü ve kırmızı bültenle aranan Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile de 14 kez temas kurduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından, başsavcılık talebi üzerine Özer'in evinde ve makam odasında geniş kapsamlı arama yapıldı.

Soruşturmanın Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Özer’in PKK/KCK üyeleriyle bağlantısı tespit edildi. Savcılık, örgüt üyelerinin iletişim trafiğini izleyerek elde edilen kayıtları inceledi ve Özer'in örgüt yöneticileriyle bağlantısına dair kanıtlar buldu. Bunun yanında, Özer'in son yıllarda örgütle sürekli temas halinde olduğu, bazı toplantılara katıldığı ve bu süreçte örgüt yöneticilerinden talimat aldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Özer'in Kuzey Irak’taki örgüt yöneticileriyle görüştüğünü ve örgüte yönelik projelerde etkin rol aldığına dair iddialar da incelemeye alındı. İddialara göre, Özer, örgütün sözde "demokratik özerklik projesi" gibi faaliyetlerde rol almakla görevlendirilmişti. Bu bilgilerin ışığında Özer’in suç işleme amacıyla örgütle sıkı bir ilişki kurduğu iddiaları güçlendi.

Aramalar Tamamlandı

Savcılığın talebi üzerine, Özer’in belediyedeki makam odasında, evinde ve aracında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama sırasında belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, cadde trafiğe kapatıldı. Aramalar sonucunda elde edilen belge ve dijital verilere ilişkin detayların incelemeye alınacağı bildirildi. Arama işlemleri sona ererken polislerin bina çevresindeki güvenlik tedbirleri devam etti.

Adalet Bakanı Tunç’un Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruşturmanın yargı sürecine taşındığını ve sonucun beklenmesi gerektiğini belirtti. Bakan Tunç, "Yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Yargıya güvenelim ve sürecin sonuçlanmasını bekleyelim," diyerek hukuki sürece saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Gözaltı işlemi ve soruşturmanın kapsamı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Esenyurt Belediyesi’nde hareketli saatler yaşandı. Vatandaşların soruşturmanın sonucu hakkında merakla bekleyişi sürüyor.