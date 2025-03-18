İsrail Gazze’de Sivillere Saldırdı! Yüzlerce Şehit ve Yaralı Var!

Gazze’de sahur vakti düzenlenen saldırılar, bölgede büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden oldu. İsrail ordusunun havadan gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu en az 232 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.

Hamas, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğunu ve Gazze Şeridi’ne kapsamlı bir savaş açtığını duyurdu. İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’den Yeni Saldırılar: 35 Hava Harekatı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne en az 35 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, sivillerin yaşadığı bölgeleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle okullar kapatılırken, sınır bölgelerinde çiftçilerin çalışmasına izin verilmediği açıklandı.

Hamas: İsrail Ateşkesi Bozdu ve Savaşı Başlattı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze’ye saldırı başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze halkının açlık ve sistematik baskılarla karşı karşıya bırakıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu ve radikal hükümeti, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atıyor. Arabuluculardan, Netanyahu’yu ve İsrail yönetimini bu durumun sorumlusu olarak ilan etmelerini istiyoruz."

Uluslararası Çağrılar: BM ve İslam Dünyasına Çağrı

Hamas, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) Filistin halkının yanında durmaları ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil toplantı çağrısı yapıldı. Hamas, BMGK'nin 2735 sayılı kararı gereğince Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi ve İsrail’in geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail Arasındaki İletişim

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıyı gerçekleştirmeden önce ABD yönetimine danıştığı bildirildi. Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Gazze’de Büyük Kayıplar!

Hamas’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Mahmud Ebu Vafta, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Gazze’de saldırılar sonrası büyük bir insani kriz yaşanırken, uluslararası kuruluşlar acil insani yardım çağrısı yaptı.