İBB Şehir Tiyatroları'nın klasik oyunu, 'Hastalık Hastası' Bahçelievler seyircisinin karşına çıkıyor.

İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeye hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları Moliere'nin yazrdığı Tolga Yeter'in yönettiği 'Hastalık Hastası' oyununu Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor. Oyun, 9, 10 Ocak 2023 tarihlerinde 20.30 'da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum hem de cebmimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına aşıktır. argan'ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta. hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır.

Evin, her şeyrden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar.

Aşk gülücüklerinin sahtesini gerçeğinden ayırmak zordur.

Hastalık Hastası, Klasik Fransız Tiyatrosu'nun kurucularından Moliere'in (1622-1673) yazdığı son oyundur. İlk kez 1873 yılında sahnelenen oyunda Moliere, eleştirilerini besleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir.

Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Ersin Sanver, Gün Koper, Hüseyin Tuncel., Salih Şimşek, Sevinç erbulak, Şirin asutay, Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.