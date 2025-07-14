İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 386’ya ulaştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 557 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırılarda yaralananların toplam sayısı ise 139 bin 77’ye çıktı. Sivil altyapının büyük oranda yok edildiği bölgede sağlık hizmetleri yetersiz kalırken, ölü ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Yardım noktaları hedefte

İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım bölgelerinde bekleyen sivillere düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı. 27 Mayıs’tan bu yana yardım noktalarına yönelik saldırılarda ölü sayısı 838’e, yaralı sayısı ise 5 bin 575’e yükseldi.

Ateşkes sonrası saldırılar durmadı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen 18 Mart’tan itibaren yeniden saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte 7 bin 568 Filistinli yaşamını yitirdi, 27 bin 36 kişi ise yaralandı.

Yeni ölümler doğrulandı

Gazze Sağlık Bakanlığı, kayıp kişilerin takibini yapan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucu, 240 kişinin daha hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kişiler de resmi kayıtlara eklendi.

İsrail’in devam eden bombardımanları nedeniyle bölgede güvenlik ve insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları her geçen gün artıyor.