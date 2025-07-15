İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki birçok mahallede yaşayan Filistinlilere bölgeyi derhal boşaltmaları yönünde yeni bir tahliye emri yayımladı. Ordu, sivillerin Mevasi bölgesine gitmesini istediği açıklamada saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, Doğu Zeytun, Eski Şehir, Türkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahalleleriyle birlikte Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin tahliye edilmesini talep etti.

Sivillere Mevasi’ye gidin çağrısı

Adraee'nin açıklamasında, bu bölgelerde yaşayanların “güvenli olduğu” iddia edilen Mevasi bölgesine gitmeleri gerektiği belirtildi. Ancak Mevasi, altyapı eksiklikleri ve aşırı kalabalık nedeniyle insani yaşam koşullarının oldukça zor olduğu bir alan olarak biliniyor.

İsrail ordusu, tahliye emri verdiği bölgelerde yeni saldırılar düzenleyeceği sinyalini de açık şekilde verdi.

Can kaybı 58 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği yoğun saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 139 bin 77’ye ulaştı. Sağlık altyapısının neredeyse tamamen çöktüğü bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

Zorla göç ve sivil hedefler endişe yaratıyor

Uluslararası hukuk uzmanları, sivillerin yerlerinden edilmesini “zorla göç” kapsamında değerlendirirken, saldırı tehdidi altındaki bölgelerde tahliye çağrılarının insani koruma sağlamaktan uzak olduğunu vurguluyor.

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik tahliye emirleri ve devam eden saldırıları, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor.