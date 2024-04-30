Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'ün ilk çeyreği için turizm rakamlarını değerlendirdiği toplantıda, Türkiye'nin turizm gelirinin 8,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu toplantıda, turizmdeki hareketliliği artırmak için önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleşecek önemli etkinliklerden de bahsetti. Bakan Ersoy, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Bu duyurunun öncesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek turizm verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artış göstererek 8 milyar 784 milyon 800 bin dolara ulaştı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar olarak kaydedilirken, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması 64 dolar oldu.

Bakan Ersoy'un toplantıda yaptığı konuşmanın odak noktası, turizm sektörünü güçlendirmek için Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşüydü. Ersoy, 2026 yılı itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İstanbul'daki Formula 1 pisti olan Intercity İstanbul Park'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Bakan, pistin yeniden düzenlenmesi için yapılan ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi. İhalenin tamamlanmasının ardından, yeni kiracının pisti devralacağı ve 2026'da gerçekleşecek Formula 1 yarışları için hazırlıkların başlayacağı açıklandı.

Formula 1'in Türkiye'de yeniden düzenlenmesi, turizm gelirlerini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor. 2021'de İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışları, 3 gün içinde 190 bin izleyici çekmişti ve Türkiye ekonomisine 150 milyon euro'luk katkı sağlamıştı. Bu katkının 30 milyon eurosu devlet kasasına girmişti.

Bakan Ersoy, 2024'ün ilk çeyrek turizm rakamlarının yıl sonu için belirlenen hedeflerle uyumlu olduğunu ve 9 milyon 68 bin ziyaretçi ile ilk çeyreği tamamladıklarını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7'lik bir artışa işaret ediyor. Ersoy, yıl sonu hedeflerinin 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi olduğunu belirtti ve mevcut eğilimlerin bu hedefe ulaşmayı mümkün kıldığını söyledi.

Turizmdeki bu artışın nedenlerinden biri de Türkiye'nin turizm sektörünü canlandırmak için yaptığı tanıtım kampanyaları. Bakan Ersoy, turizmi 12 aya yayma amacıyla yürütülen tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu ve sosyal medyanın bu çabaları desteklediğini belirtti. Bu kampanyalarla Türkiye'nin hem iç hem de dış turizm potansiyelini artırmayı hedeflediği anlaşılıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki turizm sektörünün 2024'ün ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilediği ve önümüzdeki yıllarda Formula 1 gibi prestijli etkinliklerle daha da güçleneceği görülüyor. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye'nin 60 milyar dolarlık turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi hedefine ulaşma şansını artırıyor.