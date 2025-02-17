Fidan'dan Net Mesaj: Terörle Mücadelede Kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı uluslararası bir yayında Türkiye’nin güvenlik politikaları, bölgesel istikrar ve küresel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. PKK ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede net bir tavır sergileyen Fidan, “Hem Türkiye hem de bölgedeki diğer aktörler için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Terörle Mücadeledeki Kararlılığı

Bakan Fidan, Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece ulusal güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda bölgesel istikrar açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. PKK’nın yalnızca Türkiye’yi değil, İran, Irak ve Suriye gibi ülkeleri de tehdit ettiğini ifade eden Fidan, “Bu örgüt bir güvenlik virüsü haline gelmiş durumda. Bölge ülkeleri olarak bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri operasyonlarının, bölgedeki istikrarı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Fidan, ABD ve Avrupa’nın terör örgütlerine verdikleri desteğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye’nin Rolü

Ukrayna’daki savaşın küresel dengeleri sarstığını belirten Fidan, Türkiye’nin hem NATO müttefiki hem de bölgesel bir arabulucu olarak önemli bir pozisyonda olduğunu söyledi. Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinde de aktif bir rol alacağını kaydeden Fidan, olası bir ateşkesin sağlanması için diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

“Barış süreci zor ancak denemeye değer” diyen Fidan, tarafların ateşkes konusunda farklı beklentileri olduğunu, ancak Türkiye’nin bu süreçte kritik bir köprü görevi üstlenebileceğini vurguladı.

Gazze’de Devam Eden Kriz ve Türkiye’nin Tavrı

Gazze’deki insani krizin derinleştiğini belirten Fidan, İsrail’in saldırgan politikalarının bölgeyi daha büyük bir kaosa sürüklediğini ifade etti. ABD’nin İsrail’e olan desteğini sürdürmesinin bölgesel barışa zarar verdiğini belirten Fidan, Türkiye’nin diplomatik girişimlerle Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Netanyahu hükümetinin kalıcı bir ateşkese yanaşmadığını belirten Fidan, “Amerika’nın baskısı olmazsa, İsrail yönetimi saldırılarını durdurmayacak” dedi.

Avrupa ve Küresel Dengeler

Fidan, Avrupa’nın mevcut politikalarında belirsizlikler yaşandığını ve Türkiye’nin bölgesel güvenlik konularında kritik bir aktör haline geldiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin, ABD’ye olan bağımlılıklarını sorgulamaya başladığını söyleyen Fidan, “Avrupa artık kendi güvenlik mekanizmasını oluşturmanın yollarını arıyor” dedi.

Türkiye’nin, güçlü liderliği ve diplomatik etkinliği sayesinde bölgedeki pek çok krizde çözüm odaklı bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Fidan, Batı dünyasının Türkiye’nin bu rolünü daha fazla ciddiye alması gerektiğini ifade etti.

Yapay Zeka ve Türkiye’nin Dijital Stratejisi

Bakan Fidan, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yatırımlarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda bakanlıklara özel talimatlar verdiğini belirten Fidan, “Savunma sanayinden teknoloji şirketlerine kadar yapay zeka alanında güçlü bir strateji geliştirmek istiyoruz” dedi.

ABD ve Çin’in bu alanda lider olduğunu kabul eden Fidan, Türkiye’nin de uluslararası iş birlikleri ile bu rekabete dahil olabileceğini vurguladı.