Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Ederek Şampiyonluk Umudunu Sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan ve sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, maçın başından itibaren etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıda aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Alexander Djiku’nun çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda rakibine gol fırsatı vermeyen Fenerbahçe, maçtan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 96'ya çıkararak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında kaydettiği golle Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk derbide gol sevinci yaşarken, üst üste ikinci maçında da fileleri sarsmış oldu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı da gol atan Çağlar, formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Maç sırasında gerginlikler yaşandı. 12. dakikada Fenerbahçeli Alexander Djiku'nun müdahalesi sonucu Galatasaraylı Lucas Torreira yerde kaldı ve tartışmalar başladı. Hakem Arda Kardeşler’in müdahalesiyle Djiku sarı kart gördü. Ardından Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe’den Bright Osayi-Samuel de sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve son hafta oynanacak maçta yer alamayacak.

Galatasaray’da ise Hakim Ziyech, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, ligin son haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilerleyen dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ı farklı pozisyonlarda oynatarak taktiksel değişiklikler yaptı.

Galatasaray, 24 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez mağlup oldu ve 17 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ayrıca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda ilk kez puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.