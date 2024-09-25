Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas ve Ukrayna Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Amerikan NBC News kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Keir Simmons’a verdiği röportajda Erdoğan, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmediğini, bunun yerine topraklarını koruma mücadelesi veren bir direniş grubu olarak nitelendirdiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusuna da değinerek Amerika ve birçok NATO ülkesinin Ukrayna’nın NATO’ya katılımını istemediğini ifade etti.

Röportaj sırasında Erdoğan’a, özellikle İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonlar ve Hamas’la ilgili Türkiye’nin tutumu soruldu. Erdoğan bu konuda net bir yanıt vererek, Hamas’ın topraklarını savunan bir grup olduğunu belirtti. Şöyle konuştu: "Biz her türlü terörizme karşıyız. Ancak Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim ve hiçbir zaman Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmedim. Bugün de aynı şekilde düşünüyorum. Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur ve bu nedenle onu bir terör örgütü olarak nitelendirmek yanlış olur."

Erdoğan, Filistin meselesine de değinerek, 7 Ekim’de yaşanan olayların arka planını anlamanın önemli olduğunu vurguladı. Filistin halkının yıllardır büyük acılar çektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu tarihten önce Filistinlilerin yaşadığı trajedilerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi. "1947’den bugüne kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. 7 Ekim olaylarının arkasında, Filistin’in maruz kaldığı haksızlıkların olduğunu anlamak zorundayız," dedi.

Ukrayna’nın NATO Üyeliği Konusunda Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportajın ilerleyen bölümünde Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Amerika’nın ve birçok NATO ülkesinin Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını istemediğini ifade eden Erdoğan, bu konuda aceleci bir karar alınmaması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu aceleyle alınacak bir karar değil. Bu tür konular heyecanla değil, dikkatle düşünülerek ele alınmalıdır. Biz de tüm NATO üyelerinin duruşunu değerlendirerek nihai kararımızı vereceğiz," diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna’nın NATO üyeliği ile ilgili bir karar alınıp alınmadığı sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi. Bu açıklama, Ukrayna’nın üyelik sürecinde büyük ülkeler arasında yaşanan çekişmeleri de gözler önüne seriyor. Özellikle Amerika’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusundaki isteksizliği, NATO içindeki dengelerin ne denli hassas olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin Dış Politikası

Erdoğan’ın röportajda dile getirdiği bu görüşler, Türkiye’nin dış politikasındaki bağımsız duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, özellikle Hamas gibi konularda Batı’dan farklı bir çizgi izlemeye devam ederken, Ukrayna ve NATO konularında ise dikkatli ve temkinli bir politika izlediğini gösterdi. Türkiye’nin, Amerika başta olmak üzere diğer NATO ülkelerinin tutumlarını değerlendirerek kararlar alacağını belirten Erdoğan, uluslararası ilişkilerde hızlı adımlar atmanın her zaman doğru sonuçlar doğurmayabileceğini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunun Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, ancak bu konuda diğer NATO ülkelerinin duruşunun da dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumu ve hem Batı hem de Doğu ile olan dengeli ilişkileri, bu tür kararların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu röportajdaki açıklamaları, Türkiye’nin dış politikadaki dengeli ve bağımsız duruşunu bir kez daha pekiştirdi. Hamas konusunda yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin bu grubu Batı’nın terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya değil, aksine bir direniş grubuna benzettiğini gösteriyor. Aynı zamanda Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda da dikkatli ve düşünerek hareket eden Türkiye, uluslararası arenada kendi stratejik çıkarlarını korumaya yönelik bir politika izlediğini ortaya koyuyor.