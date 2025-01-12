Deutsche Bank: Türkiye Ekonomisi İçin Yıl Sonu Kur ve Enflasyon Tahminleri Açıklandı

Almanya merkezli finans devi Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin 2023 yıl sonu tahminlerini güncelledi. Analistlerin hazırladığı rapora göre, dolar/TL kurunun yıl sonunda 43 seviyesine ulaşması, enflasyonun ise yüzde 28 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Deutsche Bank, bu öngörülerini Türkiye ekonomisindeki mevcut dinamikler ve enflasyon katılığına dayandırdı.

Kur ve Enflasyon Tahminleri

Deutsche Bank analistlerinden Yiğit Onay ve Christiyan Wietoska'nın hazırladığı raporda, 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkarıldı. Bu artış, enflasyondaki düşüşün beklenenden daha zor olacağına yönelik değerlendirmelerle açıklandı. Ayrıca, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybının devam edeceği ve yıl sonunda dolar/TL kurunun 43 seviyesine ulaşacağı öngörüldü.

Faiz Politikası Beklentileri

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasıyla ilgili de tahminlerde bulundu. Analistlere göre, Ocak 2024’te 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması bekleniyor. Faizlerin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 40’a düşeceği, yıl sonunda ise yüzde 32,5 seviyesinde dengeleneceği öngörülüyor. Bu revizyon, enflasyondaki katılığın etkilerini hafifletmek için alınan tedbirlerle ilişkilendirildi.

Orta Vadeli Beklentiler

Deutsche Bank raporunda, 2026 yıl sonu için dolar/TL tahmini ise 49 olarak açıklandı. Orta vadede kurda artışın devam edeceği ancak ekonomik reformların uygulanması durumunda bu artışın sınırlı kalabileceği ifade edildi. Raporda, ekonomik istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yapısal reformlara öncelik vermesi gerektiği vurgulandı.

Enflasyonla Mücadele Zor Olacak

Raporda yer alan bir diğer dikkat çekici nokta, Türkiye’de enflasyonla mücadelenin zorlukları oldu. Analistler, enflasyon katılığına dikkat çekerek, "Kısa vadeli önlemlerle enflasyonu kontrol altına almak zor. Daha derin ve yapısal çözümler gerekiyor" ifadelerini kullandı. Enflasyonun tüketici güveni ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam edebileceği de raporda vurgulandı.

Deutsche Bank’ın Türkiye Raporunun Etkisi

Deutsche Bank’ın yayımladığı bu rapor, uluslararası yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Türkiye ekonomisine yönelik bu değerlendirmeler, özellikle yabancı yatırımcıların risk algısını etkileyebilir. Raporda belirtilen tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki dönemde Türkiye’nin uygulayacağı ekonomik politikalara bağlı olacak.

Küresel Ekonomide Türkiye’nin Konumu

Deutsche Bank analistleri, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ekonomideki önemini vurgularken, uluslararası ticaret ve finansal ilişkilerdeki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacağını belirtti. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dış borç yönetimi, Türkiye ekonomisinin gelecekteki performansını doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında gösterildi.