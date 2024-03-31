Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin ülke ve millet için hayırlı sonuçlar getirmesini umduğunu belirtti.

Erdoğan, kısa bir süre önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni hatırlatarak, bu süreçte yapılan seçimlerin hem halkı hem de kendilerini yorduğunu ifade etti. Yoğun bir kampanyanın ardından bugün gerçekleştirilen seçimlerin de ülke için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı, millete gösterdikleri sadakat için teşekkür ederken, bütün sandık görevlilerine de minnet duyduklarını belirtti.

Erdoğan, okulun içinde ve bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak, bazılarıyla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, ardından aracına binerek okuldan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanma süreci, sabah saatlerinden itibaren basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılandı ve canlı yayınlarla takip edildi.