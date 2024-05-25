Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan tarihi zirveleri değerlendirerek, banka ve holding hisselerinde izlenmesi gereken stratejileri açıkladı. Eryılmaz, banka hisselerinde kâr realizasyonunu önerirken, düşüşlerde tekrar alım yapılabileceğini belirtti.

Bu hafta BIST 100 endeksi, 11 bin puanın üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Bu yükselişte özellikle banka ve holding hisseleri dikkat çekti. ALB Yatırım Başekonomisti ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Ekonomi Ekranı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, banka ve holding hisselerindeki durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi.

Banka ve Holding Hisselerindeki Durum

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, banka hisselerinin endeksten beklenen yükseliş trendinde öncü olduğunu ve belirli bir doygunluğa ulaştığını ifade etti. Bu nedenle banka hisselerinde daha temkinli davranmak gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, kâr realizasyonunun yapılmasının uygun olduğunu söyledi. Banka hisselerindeki yükselişlerde kâr alınabileceğini, düşüşlerde ise tekrar alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini belirtti.

Yabancı Yatırımcıların İlgisi

Eryılmaz, banka ve holding hisselerine yönelik temkinli yaklaşımın, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini azaltmadığını ifade etti. Yabancı yatırımcıların, Türkiye'de işlerin yolunda gittiğine ve enflasyon ile faizin 2025'te düşeceğine inandığını söyleyen Eryılmaz, bu beklentilerin net faiz marjı açısından bankaların lehine gelişeceğini ve bankaların rasyonelleşme adımlarından en çok fayda sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Holding Hisselerinde Durum

Eryılmaz, holding hisselerinde de benzer bir durumun geçerli olduğunu dile getirdi. Sabancı ve Koç gibi büyük holding hisselerinin önden gittiğini ve hedef fiyatlara yaklaştığını, ancak görece geri kalmış holdinglerin de bulunduğunu belirtti. Bu nedenle holding hisselerinde de kâr realizasyonu yapılabileceğini ve kısa-orta vadede pozisyonların azaltılabileceğini öneren Eryılmaz, sonrasında düşüşlerde tekrar alım yapılabileceğini ekledi.