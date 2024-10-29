Sandık Kokusu’nda Gergin Anlar, Bora ile Karsu’nun Yakınlaşması Ayça’yı Çileden Çıkarıyor!

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 32. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizide, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk ve Uğur Yücel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında Karsu ve Bora’nın yakınlaşması, Ayça’nın kıskançlık krizlerine girmesine neden oluyor.

Irmak Kurtarılıyor, Tekin Tutuklanıyor

Dizinin yeni bölümünde, Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin’in kızı Nilüfer’in yardımıyla Irmak’ın tutulduğu yeri bulmayı başarıyor. Ekip, Irmak’ı kurtarırken Tekin polis tarafından tutuklanıyor. Bu olay, dizinin temposunu bir kez daha yükseltirken, karakterler arasındaki dinamikleri de etkiliyor.

Reha Mafya ile Sıkışıyor

Mafya ile başı belada olan Reha, hayatı için endişelenmeye başlar. Mafyanın lideri Rahim, Reha’dan bir milyon dolar ister ve bu durum Reha’yı daha da zor bir duruma sokar. Reha’nın nasıl bir yol izleyeceği ve bu tehlikeli durumdan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oluyor.

Kıvanç’ın Davetiyle Karakolda Biten Gece

Kıvanç, arkadaşlarını ve Bora’yı kulübüne davet eder. Ancak gecenin sonu beklenmedik bir şekilde karakolda biter. Kulüpte sarhoş bir adamın Karsu’yu rahatsız etmesi üzerine olaylar kontrolden çıkar ve gece polis müdahalesiyle sonuçlanır. Bu olay, Bora ve Karsu arasındaki bağı güçlendirirken, Ayça’nın kıskançlığını daha da artırıyor.

Gülnaz’ın Ekrem Karışıklığı ve Filiz’le İtiraf Restleşmesi

Gülnaz, site görevlisi Ekrem’i bir yanlış anlaşılma sonucunda Albay sanır. Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlayan Gülnaz, yaşlı bir adamla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşar. Bu durumu öğrenen Filiz, Gülnaz’ı Hasan’a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz, her şeyi Hasan’a kendisi itiraf ederek Filiz’in planlarını bozar ve onu şaşırtır.

Ayça’nın Kıskançlık Krizi

Ayça, Bora’nın aramasını beklerken onun Karsu’yu almaya geldiğini görünce şok geçirir. Bu durum, Ayça’nın kendini yenilmiş hissetmesine ve Karsu’ya karşı öfkesinin daha da artmasına yol açar. İlk kez Karsu karşısında kaybettiğini hisseden Ayça, Karsu’ya iyice bilenir ve bu ikili arasındaki gerginlik yeni bölümde zirveye taşınır.

Sandık Kokusu 32. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Sandık Kokusu, 32. bölümüyle yine merak uyandırıyor. Ayça’nın kıskançlık krizleri, Irmak’ın kurtarılması ve karakolda biten olaylarla dolu yeni bölüm, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Özellikle Karsu ve Bora arasındaki yakınlaşma, dizinin ilerleyen bölümlerinde dengeleri nasıl etkileyecek sorusunu akıllara getiriyor.