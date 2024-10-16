"Tunceli'de Büyük Başarı: 27 Şehidin Sorumlusu Terörist Ahmet Kalker Yakalandı"

Tunceli kırsalında yıllardır aranan ve pek çok terör saldırısına karıştığı bilinen Ahmet Kalker kod adlı terörist M.A., Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği başarılı bir operasyon sonucunda yakalandı. 1995-2000 yılları arasında Tunceli bölgesinde 27 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine ve 35 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olan Ahmet Kalker, uzun süredir güvenlik güçleri tarafından aranıyordu. Operasyon sonucunda sağ olarak ele geçirilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, operasyonun detaylarını paylaşarak Jandarma teşkilatının büyük bir başarıya imza attığını vurguladı. Ahmet Kalker’in, Tunceli'de işlediği suçların güvenlik güçleri ve bölge halkı üzerinde derin yaralar bıraktığını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, yakalanan teröristin yargı önüne çıkarıldığını ve adaletin tecelli edeceğini ifade etti.

Ahmet Kalker’in Suç Dosyası

1995-2000 yılları arasında Tunceli kırsalında pek çok terör eyleminde bulunan Ahmet Kalker kod adlı M.A., 27 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılardan sorumlu tutuluyor. Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik bu saldırılar, dönemin en kanlı terör eylemleri arasında yer alıyordu. 25 jandarma ve 2 TSK personelinin şehit olduğu bu olaylar, uzun süre gündemde kalmış ve bölge halkında derin izler bırakmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Ahmet Kalker’in 20’den fazla terör saldırısında doğrudan sorumlu olduğu ve bu eylemler sırasında örgütün en aktif elemanlarından biri olduğu belirlendi. Yakalanmasıyla birlikte, Tunceli bölgesinde PKK-KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. Ahmet Kalker’in yakalanması, bölgedeki terörle mücadelede önemli bir zafer olarak değerlendirildi.

Jandarma Teşkilatının Başarısı

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, operasyonun ayrıntılarına değinirken, Jandarma teşkilatının uzun süredir devam eden titiz çalışmaları sonucunda bu başarılı operasyonun gerçekleştirildiğini vurguladı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknolojik takip ve saha istihbaratını bir arada kullanarak teröristin izini sürdü ve düzenlenen operasyonla onu canlı olarak ele geçirmeyi başardı.

Operasyonun ardından Jandarma ekipleri, bölgede terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Bölgedeki terör faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor ve bu operasyon, örgütün bölgedeki gücünün kırıldığının önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Terör Örgütüne Yönelik İkna Faaliyetleri Devam Ediyor

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, operasyonun yanı sıra yurt dışındaki terör örgütü mensuplarına yönelik ikna çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. kod adlı bir diğer teröristin de ikna edildiği ve 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’ye döndüğü bildirildi. C.A.’nın teslim olmasının ardından adli işlemler başlatıldı ve bu gelişme, terör örgütünden kopmaların artabileceğine işaret ediyor.

Terör örgütü üyelerine yönelik ikna faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdüğünü belirten Tekbıyıkoğlu, terörle mücadelede hem operasyonel hem de psikolojik adımların bir arada yürütüldüğünü vurguladı. Özellikle terör örgütüne katılımın azalması ve örgüt üyelerinin teslim olması, bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesine katkı sağlıyor.

Sonuç

Tunceli’de yakalanan Ahmet Kalker kod adlı teröristin uzun yıllar süren suç faaliyetleri ve işlediği saldırılar, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi sayesinde sona erdi. Jandarma teşkilatının başarılı operasyonu ile terörist yakalanarak adalete teslim edildi. Bölgede terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ve bu tür operasyonların süreceği belirtiliyor. Yurt dışında bulunan terör örgütü mensuplarının ikna edilerek Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması da, terörle mücadelenin çok yönlü yürütüldüğünü gösteriyor.