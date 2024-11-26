Yenidoğan Davası’nda Şok Savunmalar: “Bebeğe Müdahale Ettik, Doktor Gelmedi”

Para karşılığında yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebek ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan Çetesi davasında, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam ediliyor. Dava, hem kamuoyunda geniş yankı uyandırdı hem de tüyler ürperten detaylarla ilerliyor. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve diğer 21 tutuklu sanığın ardından, tutuksuz sanık hemşire Ecem Koç’un ifadeleri dikkat çekti.

Bebeğin Ölümünde Doktor Eksikliği İddiası

Duruşmada söz alan hemşire Ecem Koç, Halime bebeğin ölümüne dair iddialara yanıt verdi. “Bebek çok kötü durumdaydı, entübe haldeydi ve damar yolları tükenmişti. Doktor olmadığı için müdahaleyi hemşireler olarak biz yaptık,” diyerek kendini savunan Koç, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak bebeğin kurtarılamadığını ifade etti. CPR ve adrenalin uyguladıklarını belirten Koç, olayın ilk defa bu şekilde bir durumla karşılaşmalarına neden olduğunu söyledi.

Çarpıcı Tespitler: “Dopamin Kafadan Verildi”

Bebeğe uygulanan ilaçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Koç, “Dopamin genellikle kafadan verilmez, çünkü damarları zedeleyen bir ilaçtır. Ancak başka damar yolu kalmamıştı,” dedi. Savunmasında, çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı’nın bu duruma ilişkin “CPR’a gerek yok, çünkü beyin sekeli kalmıştı” şeklinde bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.

“Para Trafiği Sadece Eşyalar İçin”

Koç, Fırat Sarı ile aralarındaki para trafiği iddialarına da yanıt verdi. “Fırat Hoca’ya kıyafet almıştım, parasını iade etti. Bir bebeğe eşya alındı, onun da ödemesi yapıldı. Ticari bir ilişki yoktu,” diyerek kendini savundu.

Doktor Mehmet Salih Kara’nın Savunması

Duruşmada ifadesi alınan bir diğer isim ise tutuksuz sanık Dr. Mehmet Salih Kara oldu. Kara, daha önce savunma yaptığını ve ekleyecek bir şeyi olmadığını belirtirken, başkalarının kaşesini kullandığı iddiasını reddetti. “Yoğunluğum nedeniyle böyle bir şey yapmam mümkün değil,” diyen Kara, suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Mahkeme Salonundan Şok Detaylar

Duruşmada dinlenen telefon görüşmeleri de çetenin faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Fırat Sarı ve Bahar hemşirenin, “Kafasından dopamin vermeyin, yaşayacaksa yaşar” şeklindeki konuşmaları mahkemeye sunuldu. Koç, bu konuşmayı doğrularken, bebeğe yapılan müdahalelerin tüm detaylarını açıkladı.

“Mücadele Ettik Ama Yetmedi”

Savunmasında örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını belirten Koç, “Ben sadece görevimi yapıyordum, örgütle alakam yok. Halime bebek için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı,” diyerek suçlamaları reddetti.

Davanın Seyri

Yenidoğan Çetesi davasında, savunmaların ardından diğer delillerin incelenmesi sürecine geçilecek. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu davanın sonucunda, hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının sorumlulukları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.