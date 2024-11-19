Yenidoğan Çetesi Davası: Çarpıcı İtiraflar ve Ağır Suçlamalar

İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri ve bu süreçte ihmalkar davranışlarıyla bebek ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan Çetesi” davasında ikinci gün geride kaldı. Davanın 47 sanığı arasında yer alan hemşire Hasan Basri Gök’ün mahkemedeki itirafları, çetenin işleyişine dair önemli detayları ortaya çıkardı.

Çete Yapısı ve İşleyişi

Duruşmada ifade veren Gök, çetenin lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın, 112 Acil Servis devreye girmeden bebekleri kendi seçtiği hastanelere sevk ettiğini ve bu süreçten maddi kazanç sağladığını açıkladı.

Sözleri: "Fırat Sarı, yardımlarda bulunan herkese para dağıtıyordu. Bu sevkler yalnızca para kazanmak içindi."

İddia: Bebeklerin sağlık durumları olduğundan daha ağır gösterilerek SGK’dan yüksek ödemeler alınıyordu.

Mahkeme Süreci

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 47 sanık yargılanıyor. Sanıkların 22’si tutuklu bulunurken, duruşmalarda sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.

Sanıkların Suçları:

“Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,”

“Nitelikli dolandırıcılık,”

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak.”

Cezalar: Çete liderleri Fırat Sarı ve İlker Gönen için 582 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir içinse 589 yıla kadar hapis istemi bulunuyor.

İddianame ve Suçlamalar

1399 sayfalık iddianame, çetenin işleyişini detaylandırıyor.

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerini dolu göstererek SGK’dan yüksek ödemeler almak.

Yöntem: Bebeklerin durumlarını ağırlaştırarak daha fazla yatış süresi sağlamak ve hasta yakınlarından fazla para talep etmek.

Çetenin Neden Olduğu Zararlara Dair Detaylar

Savcılık, çete ile bağlantılı 9 İstanbul hastanesi ve 1 Tekirdağ hastanesinin ruhsatını iptal etti. Bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edildi.

Hukuki Tedbirler:

Suç işleyen hastanelerin kapatılması,

Mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Davada Ortaya Çıkan Yeni Bilgiler

Sanıkların ifadeleri, çetenin sistematik olarak çalıştığını gözler önüne serdi.

Savcıya Tehdit: Soruşturmayı yürüten savcıya yönelik tehditler, soruşturmanın daha geniş çapta incelenmesine yol açtı.

Sonuç: Tehdit eden kişiler tutuklanarak davaya yeni bir boyut kazandırıldı.

Bu Davanın Önemi

Yenidoğan Çetesi Davası, sağlık sektöründe etik ihlalleri ve yozlaşmayı gündeme getirirken, bebeklerin hayatını tehlikeye atan bu tür suçların üzerine gidilmesinin önemini vurguluyor. Adaletin tecelli etmesi, hem aileler hem de toplum için büyük bir önem taşıyor.