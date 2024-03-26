Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kalp rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ünlü'ye anjiyo operasyonu uygulanacak.

Daha önce de yaşadığı kalp sorunlarıyla gündeme gelen Ünlü, 2 yıl önce benzer bir durumla karşı karşıya kalmış ve ameliyat geçirmişti. 2006 yılında baypass olan Ünlü, sonraki yıllarda 2008 ve 2018'de iki kez stent takıldığını açıklamıştı.

Son operasyonunun üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, Ünlü'nün sağlık durumu tekrar risk altında. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ünlü'nün dün hastaneye kaldırıldığı ve Bursa'da yapacağı programların iptal edildiği belirtildi.

Yeniden hastaneye yatırılmasının ardından yapılacak olan anjiyo operasyonuyla ilgili açıklama da sosyal medya üzerinden yapıldı. Ünlü'nün takipçilerine, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığı nedeniyle şu anda anjiyo operasyonuna alınacak, bu nedenle yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecek, tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" şeklinde bir mesaj iletilmiş oldu.