Ünlü yemek yazarı Sahrap Soysal, Kıbrıs’ta düzenlenen “Şeflerin Düeti” programına katıldı. Ekranların sevilen yüzü Mehmet Yalçınkaya ve Kıbrıs Elexus otelin executive şefi Veli Bayraktar'ın birlikte hazırladığı tadım gecesi büyük beğeni topladı. Özel bir davet ile gerçekleştirilen geceye Mesut Yar, Kadir Çöpdemir gibi pek çok ünlü isim ve gazeteciler katıldı. Gecenin sonunda Linet’in verdiği konser ise geceye damgasını vurdu.

Programın amacı, Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerini tanıtmak ve bu lezzetleri modern mutfakla buluşturmak olarak belirlendi. Mehmet Yalçınkaya ve Veli Bayraktar, konuklara Kıbrıs’ın yerel tatlarını içeren özel menüler sundu. Menüde, Kıbrıs’ın ünlü hellim peyniri, şeftali kebabı ve çeşitli mezeler yer aldı. Yemekler, misafirler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve her bir tabak alkışlarla karşılandı.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Sahrap Soysal oldu. Soysal, Kıbrıs’ın tarihi ve yöresel lezzetlerini keşfetmek için hazırladığı YouTube programını tanıttı. Bu programda, Kıbrıs’ın köylerini gezerek lezzetli hikayelerin peşine düştüğünü anlattı. Özellikle yerel üreticilerle yaptığı röportajlar ve geleneksel tariflerin modern yorumları, izleyicilerden tam not aldı.

Davetin sonunda, ünlü sanatçı Linet sahne aldı. Linet, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla geceye damgasını vurdu. Konuklar, Linet’in şarkılarına eşlik ederken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşandı. Linet’in performansı, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gece boyunca misafirler, Kıbrıs’ın eşsiz lezzetlerini tadarken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadı. Özel davetliler arasında yer alan ünlü isimler, geceyle ilgili olumlu yorumlarda bulunarak, organizasyonun başarısını vurguladı. Kıbrıs’ın gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin, ülkenin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Programın organizatörleri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve Kıbrıs’ın lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade ettiler. Ayrıca, yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel tariflerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak, “Şeflerin Düeti” programı, Kıbrıs’ın eşsiz lezzetlerini tanıtmak ve bu lezzetleri modern mutfakla buluşturmak amacıyla başarılı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Sahrap Soysal’ın Kıbrıs lezzetlerini tanıtan YouTube programı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gelecek dönemde bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi, Kıbrıs’ın gastronomi turizmine katkı sağlayacak ve ülkenin tanıtımına olumlu etkiler yapacaktır.