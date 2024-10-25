TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını PKK Üstlendi: Hedeflere Anında Misilleme

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısını PKK üstlendi. Saldırıda 5 güvenlik görevlisi şehit düşerken, 22 kişi de yaralandı. Olayın ardından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar başlattı. MİT, PKK/YPG'ye ait 120’den fazla hedefi vurdu. Türkiye, ülke güvenliğini tehdit eden bu terörist saldırılara karşı operasyonlarına ara vermeden devam edeceğini duyurdu.

PKK Tarafından Üstlenilen Saldırı

Terör örgütü PKK’nın sözde “Halk Savunma Merkezi” tarafından yapılan açıklamada, TUSAŞ’a yönelik saldırının “Apocu fedai ruhla” gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlik bilgilerine de yer verildi. Saldırıyı düzenleyen erkek teröristin PKK üyesi Ali Örek, kadın teröristin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Saldırı Sonrası Anında Misilleme

Bu hain saldırının hemen ardından MİT, TSK ile koordineli olarak PKK/YPG'ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, MİT'in yürüttüğü operasyonlar kapsamında PKK/YPG’ye ait 120 hedef başarıyla vuruldu. Operasyonlar, örgütün Irak ve Suriye’deki sığınakları, mühimmat depoları ve komuta merkezlerini hedef aldı. Yetkililer, operasyonların terör tehdidi tamamen yok edilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

TSK Operasyonlarıyla Teröristlerin Mağaralarına Girildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın operasyonlara katkısını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin barınma alanlarına baskın düzenleyerek teröristlerin saklandığı mağaraları tespit etti. MSB açıklamasında, “Komandolarımız, mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadelerine yer verildi. Bulunan mühimmatlar arasında tanksavar ve hava savunma füzeleri de bulunması, tehdidin boyutunu gözler önüne serdi.

Yaralılara Müdahale ve Güvenlik Tedbirleri

TUSAŞ’a yönelik saldırıda yaralanan 22 kişiden 14’ü hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılar arasında hala tedavisi devam edenlerin bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu terörist saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin netleştiğini ve operasyonların devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı’ndan Sert Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hain saldırının ardından yaptığı açıklamada, “TUSAŞ’a yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Ali Örek, diğeri ise Mine Sevjin Alçiçek olarak tespit edilmiştir. Ülkemizin huzuruna kast eden bu terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmakta kararlıyız” dedi. Yerlikaya, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, yaralıların da bir an önce iyileşmesini temenni etti.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Yetkililer, bu tür terör saldırılarının Türkiye’nin güvenlik stratejisini zayıflatamayacağını ve terörle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini vurguladı. Türkiye, terörle mücadele konusunda yerli ve milli savunma sanayiindeki gücünü artırırken, bölgesel ve küresel güvenlik iş birlikleriyle de bu tehdidin üstesinden gelmekte kararlı. Yetkililer, bu tür saldırılara karşı halkın sağduyulu olmasını ve güvenlik güçlerine destek vermesini istedi.

Geniş Kapsamlı Operasyonlar Devam Edecek

Türkiye, terör tehdidini sona erdirmek için sınır içinde ve sınır dışında geniş kapsamlı operasyonlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Güvenlik güçleri, halkın güvenliği ve ülkenin huzurunu sağlamak adına azimle çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür saldırılara karşı caydırıcılığını koruyan Türkiye, aynı zamanda terör örgütünün kökünü kazıyıp, ülke genelinde barış ve güven ortamını sağlamayı amaçlıyor.