Türkiye Siber Güvenlikte Dünyanın İlk 10 Ülkesi Arasında Yer Alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlik alanında dünya çapında önemli bir konumda olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programında konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlikte her gün 400’ün üzerinde saldırıyı başarıyla önlediğini ve bu alanda dünyanın en güvenli 10 ülkesi arasında yer aldığını açıkladı. Bakan, siber saldırıların artan tehdidine rağmen Türkiye’nin teknolojik altyapısının güçlendiğini ve güvenlik önlemlerinin sürekli geliştirildiğini vurguladı.

Siber Güvenlikte Başarılar ve Riskler

Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlikte önemli başarılara imza attığını belirterek, “Her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Bu saldırılar, hem bireysel hem de kurumsal alanda büyük riskler taşıyor. Ancak güçlü altyapımız ve gelişmiş siber güvenlik sistemlerimiz sayesinde bu tehditlerle etkin şekilde başa çıkıyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu başarı, Türkiye’nin sadece savunma alanında değil, sivil alanda da siber güvenlik kapasitesini ne kadar geliştirdiğini gösteriyor.

Bakan Uraloğlu, siber saldırıların büyük çoğunluğunun finansal sistemler, kamu hizmetleri ve kritik altyapıları hedef aldığını belirtti. Özellikle kişisel veri güvenliği konusunun son yıllarda daha fazla gündemde olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve risk yok. Oluşturulmaya çalışılan yapay gündemler gerçek bir temele dayanmıyor,” dedi. Bu açıklamalar, siber güvenlik konusunda toplumsal kaygıları gidermeyi amaçlıyor.

Platformlara Karşı Kararlılık

Uraloğlu, sosyal medya platformlarına erişim engelleriyle ilgili olarak da kararlı bir tavır sergilediklerini belirtti. Özellikle Instagram’a getirilen erişim engeline değinen Bakan, Türkiye’nin gerektiğinde platformlar üzerinde yaptırımlar uygulayabileceğini vurguladı. “Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabileceğimizi gösterdik,” diyen Uraloğlu, ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasının her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Çağrı Cihazları ve Diğer Tehditler

Bakan, siber güvenlik dışında farklı alanlardaki güvenlik risklerine de değindi. Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının çağrı cihazları kullanarak saldırılar düzenlemesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Uraloğlu, Türkiye'de bu tür cihazların neredeyse hiç kullanılmadığını ve bu nedenle ülkede bu alanda bir risk olmadığını belirtti. “Türkiye’de çağrı cihazları özelinde bir risk yok. Bu tür cihazlar artık ülkemizde kullanılmıyor,” dedi. Böylece, bölgesel tehditlere karşı Türkiye’nin teknolojik altyapısının sağlam olduğuna dikkat çekti.

Siber Güvenlikte Global Sıralamada Üst Sıralar

Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki başarısı, uluslararası sıralamalara da yansıyor. Türkiye, dünya genelinde siber güvenlikte en güvenilir 10 ülke arasında gösteriliyor. Bu başarı, hem kamu hem de özel sektör iş birliğiyle sağlanan güçlü siber savunma sistemlerinden kaynaklanıyor. Uraloğlu, bu başarının sürdürülmesi için teknolojik yatırımların devam edeceğini belirtti. “Gelecekte de siber güvenlik altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük adımlar atmayı hedefliyoruz,” diye ekledi.

Siber saldırıların global düzeyde giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik kapasitesinin sürekli geliştirildiğini ve dünyadaki en iyi uygulamaları takip ettiğini vurguladı. Siber saldırılara karşı kullanılan savunma mekanizmalarının her geçen gün daha da geliştiğini ve bu sayede saldırıların büyük bir kısmının başarıyla püskürtüldüğünü belirtti.

Siber Güvenlik Stratejisinde Yatırımlar Sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, siber güvenlik alanında yapılan yatırımları artırmayı planlıyor. Uraloğlu, bu alanda teknolojik altyapıya daha fazla kaynak ayırmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin siber tehditlerle mücadelede geliştirdiği çözümler, sadece iç güvenliği değil, uluslararası arenada da saygınlık kazandıran bir unsur haline geliyor. Bakan, “Siber güvenlikte her gün daha iyiye gidiyoruz. Bu başarımızı sürdürülebilir hale getirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz,” dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin siber güvenlik alanında küresel düzeyde önemli bir aktör olarak yer aldığını bir kez daha teyit ediyor. Siber saldırılara karşı alınan önlemler, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde risklerin minimize edilmesine olanak tanıyor.