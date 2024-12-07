Suriye'nin Güneyinde Yeni Dönem: Suveyda İl Merkezi Muhaliflerin Kontrolüne Geçti

Suriye’nin güneyinde yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Dürzi topluluğunun oluşturduğu Suveyda ili, rejim karşıtı muhalif grupların kontrolüne geçti. Bu gelişme, Esed rejimi için güney cephesinde önemli bir kayıp anlamına geliyor. Suveyda’nın kontrolünü ele geçiren yerel muhalif gruplar, rejim güçlerine il genelinden çekilmeleri için 24 saat süre tanımış ve ardından kontrolü tamamen sağlamış durumda.

Suveyda’nın Stratejik Önemi

Suveyda, Suriye’nin güneyinde, Ürdün sınırına yakın bir bölgede yer alıyor. Nüfusun büyük bölümünü oluşturan Dürziler, bu bölgede uzun süredir rejime karşı mesafeli bir duruş sergiliyordu. Muhalif grupların Suveyda’da kontrolü ele geçirmesi, Esed rejimi için önemli bir stratejik kayıp olarak değerlendiriliyor.

Yerel kaynaklara göre, Suveyda’daki muhalifler, rejim güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi için çağrıda bulunmuştu. Rejimle yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, yerel muhalif gruplar il merkezinde tam kontrol sağlamayı başardı.

Suriye Genelindeki Muhalif İlerleyişi

Suveyda’daki gelişmeler, Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan muhalif ilerleyişlerinin bir devamı niteliğinde. Özellikle son aylarda rejim karşıtı gruplar, önemli stratejik kazanımlar elde etti:

Halep ve İdlib: 27 Kasım’da başlayan çatışmalarda muhalifler, Halep’in merkezinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş ve 30 Kasım’da İdlib genelinde kontrol sağlamıştı.

Hama ve Humus: 5 Aralık’ta Hama kent merkezini ele geçiren muhalifler, başkent Şam’a açılan önemli geçitlerden biri olan Humus’ta da ilerleme kaydetmişti.

Dera: Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, 6 Aralık’ta rejim güçlerinden alınarak muhaliflerin kontrolüne geçti.

Tel Rıfat: Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Halep kırsalında yer alan Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütü PKK/YPG’den kurtarıldı.

Suriye’de Güney Cephesinde Yeni Bir Dönem

Suveyda’nın muhaliflerin eline geçmesi, Suriye’deki güç dengesini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Bölge, Ürdün sınırına yakın olması nedeniyle hem insani yardım yolları hem de askeri strateji açısından kritik bir öneme sahip.

Bu gelişme, Esed rejimi için güneydeki hakimiyetini kaybetme riski anlamına gelirken, muhaliflerin elindeki stratejik kazanımları artırıyor. Aynı zamanda Suveyda’daki yerel grupların, bölge halkının desteğini alarak bağımsız bir yönetim oluşturma çabaları da dikkat çekiyor.

Uluslararası Toplum ve Bölgesel Etkiler

Suriye’deki bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini yeniden bölgeye çekiyor. Özellikle Suveyda’nın kontrolünün değişmesi, Ürdün ve diğer komşu ülkeler için sınır güvenliği ve insani yardım koridorları açısından önemli bir gelişme.

Suriye’de devam eden çatışmaların bölgesel etkileri, uluslararası aktörlerin çözüm arayışlarını hızlandırmasını gerektiriyor. Suveyda gibi stratejik bölgelerdeki değişimler, barış ve istikrarın sağlanması için yeni diplomatik girişimlere ihtiyaç olduğunu gösteriyor.