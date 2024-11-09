Şüphelerin ve Çelişkilerin Gölgesinde Narin Güran Davası

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili devam eden dava, ikinci duruşmasında yeni tanık ifadeleri ve çelişkilerle dikkat çekti. Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve cinayeti itiraf ettiği iddia edilen Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda hazır bulundu. İki gün süren duruşmalarda, sanıklar ve tanıkların ifadelerinde büyük değişiklikler yaşandı. Olayın sorumlusu olarak gösterilen Bahtiyar’ın suçlamaları kabul etmediği ve ailenin yönlendirmeleriyle suçlandığını iddia ettiği duruşma, tansiyonun bir an bile düşmediği bir mahkeme sürecine dönüştü.

Tanıkların İfadeleri Çelişkilerle Doldu

Mahkemede tanıklık yapan aile üyeleri, önceki ifadelerini reddederek şiddet gördüklerini öne sürdüler. Amca Salim Güran'ın yengesi Maşallah Güran, önceki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. 17.40’ta gördüğü kişinin Narin değil, Mina olduğunu belirtti. Diğer bir tanık Birsen Güran ise ifadelerinin amcası Salim tarafından yönlendirilmediğini, kendi hatası olduğunu iddia etti.

Nevzat Bahtiyar ve İddialar

Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar, eşinin cinayeti üstlenmesi için aile tarafından para ve tarla teklif edildiğini iddia etti. Bahtiyar’ın, Salim Güran ile geçmişte yakın arkadaş oldukları ve bu dostluğun kötüye kullanıldığı da öne sürüldü. Hakimin, "Salim seni yönlendirdi mi?" sorusuna verilen cevaplar ise çelişkiliydi.

Mahkemede Gergin Anlar

Baro avukatı Nahit Eren’in sorularıyla iyice gerginleşen duruşmada, baba Arif Güran sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Arif Güran’ın "Kızım katledildi, beni de öldürün" diye bağırdığı anlar, mahkeme salonunda duygusal bir fırtına estirdi. Ayrıca duruşma boyunca tanıkların sık sık önceki ifadelerini değiştirmesi, davayı daha da karmaşık hale getirdi.

Aile İçi Çatışmalar ve İlişkiler

Duruşmada avukatların, amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğu yönündeki soruları gündeme geldi. Tanıklar bu iddiaları reddetse de, mahkeme bu ilişkinin cinayetle bağlantılı olabileceği ihtimalini de araştırmaya devam ediyor.

Sonuç Alınamayan İkinci Gün

İki günlük duruşmanın ardından, Narin’in ölümüne dair somut bir sonuca ulaşılamadı. Tanıkların ifadelerindeki çelişkiler ve yönlendirme iddiaları nedeniyle dava süreci daha da karmaşık bir hale geldi. Duruşma ertelenirken, yeni tanıkların dinleneceği ve delillerin yeniden değerlendirileceği açıklandı.