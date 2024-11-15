Kakaolu Çikolatalı Muffin Tarifi! Kakaolu Çikolatalı Muffin Nasıl Yapılır?

Lezzetli ve pratik bir tatlı arıyorsanız, kakaolu çikolatalı muffin tarifi tam size göre! Hem çocuklar hem de yetişkinler için ideal bir atıştırmalık olan bu muffinler, kolayca hazırlanabilir. İşte kakaolu çikolatalı muffin tarifi:

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1/2 su bardağı kakao

1 su bardağı çikolata parçaları

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılışı

Fırını 180 dereceye ısıtın ve muffin kalıplarını hazırlayın.

Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, süt ve sıvı yağı ekleyin.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve karıştırın. Çikolata parçalarını ekleyin.

Karışımı muffin kalıplarına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Muffinleriniz piştikten sonra soğumaya bırakın ve servis yapın.

Sonuç

Kakaolu çikolatalı muffinler, pratik yapımı ve lezzetiyle her an hazırlayabileceğiniz bir tarif. Çayın yanında harika bir atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz.