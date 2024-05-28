Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan İstanbul, 2024 yılının ilk dört ayında turist akınına uğradı ve bu dönemde yeni bir ziyaretçi rekoru kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul ocak, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,94 oranında bir artışa işaret ediyor.

Yabancı Ziyaretçi Sayısındaki Artış

Nisan ayında İstanbul, geçen yılın aynı ayına kıyasla %14,60 artışla, 1 milyon 478 bin 218 yabancı ziyaretçiyi misafir etti. Bu artış, İstanbul’un Türkiye turizminin lokomotifi olduğunu bir kez daha gösterdi. Nisan ayında İstanbul'u en çok ziyaret eden ülkeler arasında Rusya, Almanya, İran, ABD, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan yer aldı. Rusya'dan 167 bin 824, Almanya'dan 109 bin 202, İran'dan 80 bin 193, ABD'den ise 68 bin 103 kişi İstanbul'u ziyaret etti. Bu ülkeleri 62 bin 404 ziyaretçi ile Fransa, 60 bin 429 ziyaretçi ile İngiltere ve 42 bin 59 ziyaretçi ile Suudi Arabistan takip etti.

Hava Yoluyla Gelen Ziyaretçiler

İstanbul'a gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu hava yolunu tercih etti. Nisan ayında 1 milyon 63 bin 35 yabancı ziyaretçi İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı. Bu rakam, toplam yabancı ziyaretçi sayısının %72,86'sını oluşturdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da önemli bir giriş noktası olarak öne çıktı ve 394 bin 772 yabancı ziyaretçi bu havalimanını kullanarak İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı, hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancıların %27,06'sına ev sahipliği yaptı.

Deniz Yoluyla Gelen Ziyaretçiler

İstanbul'a deniz yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise nisanda 19 bin 135 olarak kaydedildi. Hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %15,54 oranında artış gösterdi.

Konaklama İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre, Bakanlık belgeli tesislerde mart ayında toplam 1 milyon 4 bin 536 kişi konakladı. Bu tesislerde toplam 2 milyon 219 bin 479 geceleme yapılırken, ortalama kalış süresi 2,21 gün olarak tespit edildi. İstanbul'daki konaklama tesislerinin mart ayı doluluk oranı ise %45,85 olarak gerçekleşti. Bu veriler, İstanbul’un turizmde ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve yılın ilk dört ayında bu potansiyeli ne kadar iyi değerlendirdiğini gözler önüne seriyor.

İstanbul’un Turizmdeki Yeri

İstanbul’un turizmdeki başarısı, sadece ziyaretçi sayılarındaki artışla sınırlı kalmıyor. Şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri, eşsiz boğaz manzarası, modern alışveriş merkezleri ve renkli gece hayatı ile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İstanbul, her geçen yıl artan turist sayısıyla dünya çapında önemli bir turizm merkezi olarak konumunu güçlendiriyor.

Bu yılın ilk dört ayında elde edilen bu rekor, İstanbul’un gelecekte de turizmde önemli başarılar elde edeceğinin bir göstergesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabaları ve İstanbul’un doğal güzellikleri, kültürel mirası ve modern yaşamı, şehri turistler için vazgeçilmez bir destinasyon haline getiriyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

İstanbul, 2024 yılının ilk dört ayında yakaladığı bu ivmeyi yıl boyunca sürdürebilirse, yıl sonunda daha büyük rekorlara imza atması bekleniyor. Şehrin turizmdeki bu başarılı performansı, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Turistlerin harcamaları, konaklama, yeme içme, alışveriş ve diğer turizm hizmetlerinde önemli bir gelir artışı yaratacak.

Sonuç olarak, İstanbul’un 2024 yılına güçlü bir başlangıç yapması, şehrin turizmdeki yükselişini sürdüreceğinin ve dünya turizm pazarında daha da önemli bir yere sahip olacağının işaretlerini veriyor. Bu başarı, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizmdeki geleceği için umut verici bir gelişme.