İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Krizi Derinleşiyor!

Orta Doğu’da tansiyon giderek yükselirken, İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilecek esir takası süresiz olarak ertelendi. Hamas, İsrail’in daha önce varılan anlaşma şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan takasın bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Hamas: İsrail Anlaşmayı İhlal Etti

Hamas’ın askeri kanadı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki yerinden edilen Filistinlilerin kuzeye dönüşünü engellediği, bölgede saldırılarını sürdürerek sivilleri hedef aldığı ve mutabakata varılan insani yardım malzemelerinin girişini durdurduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Hamas, esir takasının gerçekleşmesi için İsrail’in önceki haftalara ait taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Hamas’ın açıklamasında, İsrail’in anlaşma şartlarına tam olarak uyması halinde kendilerinin de verdikleri taahhütlere sadık kalacakları ifade edildi. Ancak şu an için taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanmış değil.

Gazze’de Gerginlik Artıyor

Hamas’ın duyurusunun ardından İsrail hükümeti, Gazze’deki operasyonlarının süreceğini ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümet yetkilileri Hamas’ın taleplerini kabul etmeye yanaşmazken, taraflar arasında diplomatik müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, esir takasının ertelenmesi, İsrail’de hükümet üzerinde artan baskıyı da beraberinde getirdi. İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulundu. Kamuoyunda, özellikle askeri harekâtların devam etmesinin, esirlerin serbest kalmasını zorlaştırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Esir Takasının Geleceği Belirsiz

Uzmanlar, esir takası konusundaki belirsizliğin İsrail ve Hamas arasındaki mevcut gerilimi daha da artırabileceği görüşünde. Daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Hamas’ın elinde tuttuğu bazı İsrailli esirleri serbest bırakması planlanıyordu. Ancak İsrail’in de buna karşılık olarak belirli şartları yerine getirmesi gerekiyordu. Hamas, İsrail’in bu şartları ihlal ettiğini öne sürerek takası askıya aldı.

Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmazken, tarafların diplomatik temaslarını sürdüreceği tahmin ediliyor. Ancak sahadaki gelişmelerin de müzakereleri doğrudan etkileyeceği ve bölgedeki çatışmaların seyrine bağlı olarak esir takası sürecinin uzayabileceği belirtiliyor.