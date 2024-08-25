Gökçer Akademi, oyunculuk eğitiminde yeni bir dönem başlatıyor

2024 yılı Haziran ayında kurulan Gökçer Akademi, oyunculuk alanında eğitim veren özel kuruluşlar arasında hızlıca dikkat çeken bir yer edindi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde faaliyete geçen Gökçer Akademi, tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden oluşan eğitmen kadrosu ile sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Akademinin eğitmen kadrosunda Ayşenil Şamlıoğlu, Baran İçöz, Cem Zeynel Kılıç, Doç. Dr. Fatma Keçeli, Fatih Gülnar, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Gökçer, Melisa Doğu, Nedim Saban, Sinan Albayrak, Tuğçe Tamer ve Yeşim Gül gibi alanında uzman isimler yer alıyor.

Kerem Gökçer: Oyunculuk Eğitimine Yeni Bir Boyut Kazandırıyoruz

Gökçer Akademi’nin kurucusu Kerem Gökçer, piyasada bulunan diğer oyunculuk kurs ve atölyeleri arasında akademilerinin oyunculuk eğitimine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Gökçer, akademinin vizyon ve misyon açısından diğer kurumlar arasında farklı bir yerde konumlandığını vurguladı. Bu farklılığı sağlayan en önemli unsurların başında, alanında tanınmış ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile yenilikçi eğitim programlarının geldiğini ifade etti.

Geniş Kapsamlı Eğitim Programları ile Dikkat Çekiyor

Gökçer Akademi, sadece yetişkinlere yönelik oyunculuk eğitimleri ile sınırlı kalmıyor. Akademi bünyesinde çocuklar için yaratıcı drama ve dikkat atölyesi, nefes ve diksiyon atölyesi, audition koçluğu gibi geniş bir yelpazede eğitimler sunuluyor. Eylül ayının başında başlayacak olan yeni eğitim dönemine yönelik kayıtlar ise şu anda devam ediyor.

Eğitimde Kalite ve Yenilikçi Yaklaşım

Gökçer Akademi’nin sunduğu eğitimler, sektörde kalite ve yenilikçi yaklaşım arayanlar için önemli bir seçenek sunuyor. Eğitim süresince öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerden birebir mentorluk alarak hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılıyor. Bu sayede, hem sahne hem de kamera önünde başarılı bir kariyer için gereken tüm yetenekler geliştiriliyor.