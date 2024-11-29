Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Yalçın’ın, kapatılan Jiyan TV ile bağlantılı olduğu ve terör örgütü PKK’nın talimatları doğrultusunda belediyede görevlendirildiği iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın’ın, PKK ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Özellikle kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yalçın, örgütün belediyelere sızma girişimleri kapsamında görevlendirildiği iddialarıyla gündeme geldi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Materyaller

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Esenyurt ve Beylikdüzü’nde operasyonlar düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ancak firari olan Osman Yalçın’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yalçın’ın Görev ve Bağlantıları

Osman Yalçın’ın, Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Aynı zamanda, Yalçın’ın halen Esenyurt Belediye Meclisi üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında Yalçın’ın, terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan’ın talimatıyla “Kent Uzlaşısı” adı verilen bir plan çerçevesinde belediyeye yerleştirildiği öne sürüldü. Bu talimatla örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması hedeflenmişti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişleterek terör bağlantılı iddiaları derinleştirmeye devam ediyor. Firari durumdaki Osman Yalçın’ın yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Yalçın’ın olası bağlantılarının araştırıldığı ve elde edilen dijital materyallerin inceleme altında olduğu öğrenildi.

Belediyelerde Güvenlik Önlemleri

Bu olay, kamu kurumlarındaki güvenlik açıklarına ve belediyelere yönelik sızma girişimlerine karşı alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle büyükşehir belediyelerindeki bu tür iddiaların, daha kapsamlı denetimlerle ele alınması gerektiği vurgulanıyor.