Balıkesir’de Patlayıcı Fabrikasında Facia: 12 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve çökme, büyük bir trajediye yol açtı. 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sabotaj ihtimalinin olmadığını açıkladı ve kazanın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Patlama ve İlk Müdahale

Balıkesir’in Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada çökme yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın hemen ardından ekiplerin müdahaleye başladığını açıkladı. Patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Ustaoğlu, yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

“Sabotaj İhtimali Yok”

Vali Ustaoğlu, patlamanın sabotajdan kaynaklanmadığını ve olayın teknik incelemeyle aydınlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, patlamanın yalnızca üretim yapılan binada hasara yol açtığı, çevrede büyük bir yıkım olmadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı’ndan Soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve incelemeler devam ediyor. Bakan Tunç, patlamanın tüm yönleriyle araştırılacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise patlamanın nedenini araştırmak üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirdi. Sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Dezenformasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), olayla ilgili sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Siyasi Kanatlardan Başsağlığı Mesajları

Patlama sonrası birçok siyasi isim taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve sürecin takip edileceğini vurguladı.

Patlamanın Sebebi Araştırılıyor

Yetkililer, fabrikanın üretim sürecinde meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. İlk bulgulara göre patlamanın, kapsül üretim aşamasında meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından tüm üretim durdurulurken, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Teknik ekipler enkaz alanında detaylı incelemelerine devam ediyor.

Vatandaşlar Uyarıldı

Patlamanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırmaması için uyarıldı. Ayrıca, enkaz alanına yaklaşılmaması gerektiği belirtildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan etkilenen kişilere psikososyal destek sağlanacağı duyuruldu.

Sonuç ve Güvenlik Tedbirleri

Balıkesir’de yaşanan bu trajik olay, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer, fabrikada üretim hatalarının detaylı bir şekilde araştırılacağını ve ihmali olanların yargı önünde hesap vereceğini belirtti.