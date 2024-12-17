Havacılığa İlk Adım: Balıkesir Üniversitesi’nde Pilotluk ve Uçak Bakımı Semineri

Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, havacılık sektörüne ilgi duyan öğrenciler için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin önde gelen uçuş okullarından biri olan AYJET Uçuş Okulu’nun temsilcileri, pilotaj ve uçak bakımı alanındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğretmen Pilot Faruk Türkmen ve Uçak Bakım Teknisyeni Şükrü Bilgin, havacılık kariyeri hedefleyen gençler için keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi.

Pilotluk Kariyerinin Adımları

Etkinliğin ilk bölümünde Öğretmen Pilot Faruk Türkmen, pilotaj eğitimi ve bu mesleğin gereklilikleri üzerine önemli bilgiler verdi. Havacılık sektörüne adım atmak isteyen öğrencilerin sorularını cevaplayan Türkmen, pilot olma yolculuğunun zorluklarına ve sunduğu avantajlara değindi.

Türkmen, pilotaj eğitiminin ciddi disiplin, sabır ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek, “Pilotluk sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir tutku. Bu yolda ilerlemek isteyen herkesin fiziksel ve zihinsel olarak kendini hazırlaması gerekiyor” dedi. Öğrencilere eğitim sürecinden bahseden Türkmen, AYJET Uçuş Okulu’nun sunduğu olanaklar ve mezunlarının sektör içindeki başarısını örneklerle açıkladı.

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan pilotaj eğitiminin maliyetleri ve süresi hakkında da bilgi veren Türkmen, uçuş pratiği ve simülatör eğitimlerinin önemini vurguladı.

Uçak Bakımı: Havacılığın Görünmeyen Kahramanları

Etkinliğin ikinci bölümünde söz alan Uçak Bakım Teknisyeni Şükrü Bilgin, uçak bakımının havacılık sektöründeki kritik rolünü anlattı. Bilgin, uçakların güvenli bir şekilde havalanması ve uçuş süresince sorunsuz çalışmasının arkasında uçak bakım teknisyenlerinin büyük bir emeği olduğunu belirtti.

Öğrencilere uçak bakım teknikleri, gerekli sertifikalar ve eğitim süreçleri hakkında bilgi veren Bilgin, “Pilotlar havada uçağı uçurur, ancak yerde biz teknisyenler uçakların güvenliğini sağlarız. Bu işte hata payı sıfırdır ve her detay büyük önem taşır” diyerek, uçak bakımının ne kadar hassas bir meslek olduğunu vurguladı.

Havacılık teknolojisindeki yeniliklerden de bahseden Bilgin, dijital sistemler ve otomasyonun uçak bakımında giderek daha fazla rol oynadığını belirtti. Ayrıca gençlere bu alanda nasıl bir kariyer planı yapabilecekleri konusunda rehberlik etti.

Öğrencilerin Yoğun İlgisi

Seminer boyunca öğrenciler, hem pilotluk hem de uçak bakımı hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Havacılık sektörüne dair güncel bilgiler ve tecrübelerle dolu etkinlik, öğrenciler için ilham verici bir deneyim oldu.

Etkinlik sonunda konuşmacılar, öğrencilere sektöre giriş için gerekli adımları, eğitim programlarını ve kariyer fırsatlarını detaylı bir şekilde anlattı. Katılımcıların ilgisinden oldukça memnun olan AYJET temsilcileri, geleceğin pilotları ve teknisyenleriyle buluşmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Havacılık Sektöründe Gelecek

Havacılık, küresel çapta en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Pilotluk ve uçak bakımı gibi alanlarda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç giderek artıyor. Balıkesir Üniversitesi’nin bu tür etkinliklerle öğrencileri sektörle buluşturması, gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.