Ayhan Bora Kaplan Davasında 68 Yıl Hapis Cezası Kararı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar açıklandı. Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla yargılanan Kaplan, toplamda 68 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşma Süreci ve Kaplan'ın Son Sözleri

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yapılan duruşmada, Bora Kaplan’ın yanı sıra diğer sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddedildiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Ayhan Bora Kaplan, mahkemeye yönelik sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Burada adaletin değil, ceza verme amacının güdüldüğünü düşünüyorum. Mahkeme lehime delil toplamadı. 61 sanıklı bir davanın 7 ayda tamamlanmasını anlayamıyorum. Ben sizin verdiğiniz kararları tanımıyorum.”

Kaplan’ın bu çıkışı, duruşmayı izleyenlerden alkış aldı. Mahkeme başkanı, salonun sessiz tutulması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak Kaplan’ı salondan çıkarttırdı.

Mahkemenin Kararı

Duruşmada diğer sanıkların da son sözleri alındıktan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bora Kaplan, şu suçlardan toplamda 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı:

Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek

8 kişiye yönelik kasten yaralama

2 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Ağırlaşmış yaralamaya azmettirme

Suçluyu kayırmaya azmettirme

Mahkeme, Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaplan'ın Eleştirileri ve Tepkiler

Duruşma boyunca mahkemeye yönelik sert eleştirilerde bulunan Kaplan, kararın açıklanmasının ardından da tepki göstermeye devam etti. Mahkeme heyetinin adil olmadığını savunan Kaplan, “Bu kararlar benim için yok hükmündedir,” ifadelerini kullandı. Duruşma salonundaki gerginlik, mahkeme başkanının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kamuoyunun ve Hukuk Camiasının Tepkisi

Bora Kaplan davası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, verilen kararın adaletin yerini bulması açısından önemli olduğunu ifade ederken, Kaplan’ın duruşma sırasında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Hukukçular, sürecin hızlı tamamlanmasını olumlu karşılarken, sanık tarafından dile getirilen eleştirilerle ilgili farklı görüşler öne sürdü.

Adaletin Sağlanması ve Mesaj

Bu dava, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Mahkeme, suç örgütlerine karşı sıfır tolerans politikasını bir kez daha ortaya koyarak, topluma net bir mesaj verdi: “Hiçbir suç cezasız kalmayacak.”

Sonuç olarak, Ayhan Bora Kaplan davasında alınan karar, suç ve ceza ilişkisi açısından emsal bir niteliğe sahip. Adaletin tecellisi, toplumsal güvenin pekişmesi adına önemli bir adım oldu.