Ahmet Özer'e 15 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

İstanbul'da, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamede, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’in terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine yönelik detaylı bilgilere yer verildi. Teknik takip ve iletişim dinlemeleri sonucunda elde edilen deliller, suçlamaların temelini oluşturdu.

İddianameye göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan bir aramada, örgüt lideri Abdullah Öcalan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleriyle yapılan görüşmelere ait belgeler bulundu. Bu belgelerde, Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, terör örgütünün “Demokratik Özerklik” projesine katkıda bulunmak istediklerine dair ifadeler yer aldı.

Özer’in Açıklamaları Delil Olarak Sunuldu

İddianamede, Özer’in bilimsel çalışmaların kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırmadığını, ancak örgüt lideri Öcalan’ın kitaplarında farklı perspektifler bulduğunu dile getirdiği belirtildi. Ayrıca, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi bölgelerde sözde demokratik özerklik kurma amacıyla başlattığı öz yönetim projelerine katılma isteğini HDP’li yöneticilere ilettiği ifade edildi. Bu taleplerin ise örgütün üst yönetimine iletildiği kaydedildi.

Hapis Cezası Talebi ve Mahkeme Süreci

Ahmet Özer hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 314/2. maddesi uyarınca “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu ve mahkeme heyeti tarafından inceleme süreci devam ediyor.

Özer’in avukatlarının, iddianamedeki suçlamalara yönelik savunmalarını önümüzdeki günlerde sunması bekleniyor. Mahkeme, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını kısa süre içinde açıklayacak.

Soruşturmanın Seyri ve Toplumdaki Yankıları

Ahmet Özer’in tutuklanması ve hakkında hazırlanan iddianame, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle yerel yönetimlerde görev alan kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları, siyasi arenada da tartışmalara yol açtı.

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin, mahkemenin vereceği kararda belirleyici olması bekleniyor. Özer’in suçlamaları reddettiği ve savunmasını mahkemede ayrıntılı olarak yapacağı bildirildi.

Sonuç ve Beklentiler

Ahmet Özer’in yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı, hem kamuoyu hem de hukuk çevreleri tarafından merakla bekleniyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, dava sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.