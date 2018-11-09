Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım haftanın finali kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 9 Kasım Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Softara programında haftanın finali gerçekleşti. 5 gelin-kaynananın 10 bin TL için maharetlerini sergilediği yarışmada 10 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu? Büyük heyecana sahne olan Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım Birincisi haberimizde...

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları 19 yaşındaki Gülşah, 33 yaşındaki Selvi, 31 yaşındaki Melike ve Hülya oldu. Yarışmanın en iddialı gelin-kaynanalarından Ayten Hanım ve Selvi haftaya damga vurdu. Kendi aralarında uyum sağlayamayan gelin-kaynana 4 puan alarak haftayı 12 puanla tamamladı. Haftanın en düşük puanını alan Ayten ve Sevil 5. oldu.

Çarşamba günü yarışmacısı Melike kaynanalardan 13 puan toplayabildi. 31 yaşındaki yarışmacıya Zuhal Topal'ın puanı ise 6 oldu. Böylece Melike, haftayı 19 puanla tamamladı.

8 Kasım Perşembe günü yarışmada ter döken Halime Hanımın gelini Hülya ise kaynanalardan 11 puan, Zuhal Topal'dan da 9 puan alarak 20 puanla haftanın finaline en iddialı giren gelin oldu.

Seyhan Hanım ve gelini Gülşah haftanın 4. oldu. Kaynanalardan 13 puan alan Gülşah, Zuhal Topal'dan 5 puan alarak 18 puan topladı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 5-9 Kasım haftanın birincisi bütün haftanın emeği karşılığında 10 bin TL kazandı. Alime Hanım ve gelini Hülya haftanın birincisi oldu.

Hafta boyunca strateji uygulayarak rakip gelinlere düşük puanlar veren kaynanalar final günü birbirine girdi. Son hafta kaynanalara tepki gösteren Zuhal Topal, "Bazen öyle puanlar veriyorsunuz ki hepimizi şaşırtıyorsunuz" dedi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5-9 KASIM KİM KAÇ PUAN ALDI?

1. Gün yarışmacısı Gülşah Gelin kayınvalidelerden: 13, Zuhal Topal'dan ise 5 puan alarak toplam 18 PUAN aldı.

2. Gün yarışmacısı Selvi Gelin kayınvalidelerden: 8, Zuhal Topal'dan ise 4 puan alarak toplam, 12 PUAN aldı.

3. Gün yarışmacısı Melike Gelin kayınvalidelerden: 13 puan, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alarak günü 19 PUAN ile tamamladı.

4. Gün yarışmacısı Hülya Gelin kayınvalidelerden: 11 puan Zuhal Hanım'dan ise 9 puan alarak 20 PUAN'a yükseldi.

5. Gün yarışmacısı Çağla kayınvalidelerden 12 puan topladı. Zuhal Hanım'dan 7 puan topladı ve haftayı 19 puanla kapattı.