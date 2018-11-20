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Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
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Kadın - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki ikinci yarışmacısı gelin Saime ve kaynana Yüksel Hanım oldu. Zuhal Topal'la Sofrada son bölüm özeti haberimizde. Saime Hanım kaç puan topladı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 20 Kasım'da yayınlanan 62. bölümde Saime Hanım ve kaynanası Yüksel Hanım yarıştı. Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu akşam yayınlanan 62. bölümünde masada ve mutfakta büyük gerginlik yaşandı. Kaynanalar Saime Hanım'ın yemeğini beğendi mi? Saime Hanım kaç puan topladı? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 62. bölüm özeti haberimizde...

 Büyük ödül 10 bin TL için gelin ve kaynanaların kıyasıya rekabeti söz konusu. Geçtiğimiz haftaki yarışması Dilek ve Ayşe Özyıldırım çifti kazanarak 10 bin TL'nin sahibi olmuştu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 19-23 Kasım yarışmacıları kimler yakından tanıyalım.

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Kasım'da neler yaşandı. Haftanın ilk gelin ve kaynanası kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 19-23 Kasım tarihli yarışmacılarının isimleri haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA 19-23 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 19-23 Kasım) yarışmacıları..

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Esra Kayınvalide ise Aysel Hanım. Haftanın ilk günü 19 Kasım Pazartesi günü  Esra-Aysel Doğan çifti yarışacak. Esra Doğan 27 yaşında ve eşi profosyonel bir aşçı.

Esra'nın yemekleri kaynanalar tarafından oldukça sıradışı bulundu. Eşi profesyonel aşçı olan Esra'nın eşinden tüyo aldığı ortaya çıktı. Rakip kaynanalar Esra'nın yemeğini beğenmese de tatlıyı oldukça beğendiler. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım yarışmacısı Esra, kaynanalardan toplam 14 puan alırken, Zuhal Topal'dan 9 puan aldı ve günü 23 puanla tamamladı.

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI

Saime Hanım ve Kaynanası Yüksel Hanım bugünün yarışmacıları oldu. Saime Hanım menüde İçli köfte, sivas köfte, kalbura bastı, tatlı ve kabak çorbası yaptı.

Kayınvalide Nuray Hanım son bölüme damga vurdu. Aşçılık sertifikası olduğunu söyleyen Nuray Hanım'ın kantin işletmecisi olduğu ortaya çıkında kaynanalar Nuray Hanım'a yüklendi. 

Saime Hanım'ın pilavı ise sınıfta kaldı. Pilav yağsız ve tuzsuz olduğu için eleştirilirken, tatlı tam puan aldı. 

ZUHAL TOPAL KAYNANALARA KIZDI

Puanlama sırasında düşük puanlar veren kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı. "Puan kırmak için her şeyi yapıyorsunuz" diyen Zuhal Topal, "Hep eksik şeyleri söylüyorsunuz. Biraz da masada olan şeyleri söyleyin" dediyse de kaynanaları ikna edemedi. Salı günü yarışmacısı Saime Hanım kaynanalardan 10, Zuhal Topal'dan 7 puan alarak geceyi 17 puanla tamamladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Kübra Kayınvalide ise Nigar Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada 21 Kasım Çarşamba günü yarışacak olan çiftimiz Kübra Göktaş- Nigar Alp olacak. Kübra Hanım 23 yaşında ve Nevşehirli.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Burcu Kayınvalide ise Nuray Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada'nın 4. gün yarışmacısı  Burcu- Nuray çifti olacak.

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Burçak Kayınvalide ise Elmas Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada  23 Kasım Cuma günü yarışacak çiftimiz Burçak-Elmas olacak. Burçak 21 yaşında mutfak aşığı.


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