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Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
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Kadın - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki ilk yarışmacısı gelin Esra ve kaynana Aysel oldu. Peki gelin Esra kaç puan topladı? Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım'da neler yaşandı? Esra kaç puan topladı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yeni haftaya merhaba dedi. Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki gelin ve kaynanaları merak ediliyor. Büyük ödül 10 bin TL için gelin ve kaynanaların kıyasıya rekabeti söz konusu. Geçtiğimiz haftaki yarışması Dilek ve Ayşe Özyıldırım çifti kazanarak 10 bin TL'nin sahibi olmuştu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 19-23 Kasım yarışmacıları kimler yakından tanıyalım.

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım'da neler yaşandı. Haftanın ilk gelin ve kaynanası kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 19-23 Kasım tarihli yarışmacılarının isimleri haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA 19-23 KASIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki ( 19-23 Kasım) yarışmacıları..

PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Esra Kayınvalide ise Aysel Hanım. Haftanın ilk günü 19 Kasım Pazartesi günü  Esra-Aysel Doğan çifti yarışacak. Esra Doğan 27 yaşında ve eşi profosyonel bir aşçı.

Esra'nın yemekleri kaynanalar tarafından oldukça sıradışı bulundu. Eşi profesyonel aşçı olan Esra'nın eşinden tüyo aldığı ortaya çıktı. Rakip kaynanalar Esra'nın yemeğini beğenmese de tatlıyı oldukça beğendiler. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım yarışmacısı Esra, kaynanalardan toplam 14 puan alırken, Zuhal Topal'dan 9 puan aldı ve günü 23 puanla tamamladı.

SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Saime Kayınvalide ise Yüksel Hanım.20 Kasım Salı günü yarışacak olan çiftimiz Saime -Yüksel Taşlık olacak. Saime 48 yaşında ve Sivaslı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Kübra Kayınvalide ise Nigar Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada 21 Kasım Çarşamba günü yarışacak olan çiftimiz Kübra Göktaş- Nigar Alp olacak. Kübra Hanım 23 yaşında ve Nevşehirli.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Burcu Kayınvalide ise Nuray Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada'nın 4. gün yarışmacısı  Burcu- Nuray çifti olacak.

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI

Gelin Burçak Kayınvalide ise Elmas Hanım.Zuhal Topal'la Sofrada  23 Kasım Cuma günü yarışacak çiftimiz Burçak-Elmas olacak. Burçak 21 yaşında mutfak aşığı.


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