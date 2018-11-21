Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Hüseyin TANRIKULU

Zor İş

Şimdi herkes hangi büyük şehirde ve vilayetlerde kimin aday olacağını merak ediyor. Ama hiç kimse Türkiye'deki belediyelerin tamamının bir borç batağında olduğunu konuşmuyor.
 
Özellikle de küçük belediyelerin, yani nüfusu 10 bin ya da bir iki yüzbin arasındaki İlçe belediyelerinin perişan halini kimse tartışmıyor,gündeme getirmiyor.
 
Oysa Belediyelerin tamamı boyunu aşan borca sokulmuştur. Gırtlağına kadar borca sokulan bu belediyelerde Başkan olmak için Aday olanların başlarına ne geleceğini düşünmeden balıklama bu işe daldıkları da bilinen bir gerçek.
Belediyelerin yeni seçimlerin hemen akabinde personel maaşlarını bile ödeyeyemeyecek durumda olduğu biliniyor.
 
Peki bu durumda olan belediyelere neden çok sayıda Aday talip olmuştur?
 
Cevabını tecrübelerime dayanarak bendeniz vereyim:
Bu gırtlağına kadar borç içinde olan bir belediyeye Başkan olmak isteyenlerin kimler olduğuna baktığınızda şöyle bir şeyi görüyorsunuz:
 
Adamlar emekli memur, emekli astsubay, ya da emekli öğretmen veya bir tüccar. " "Başkan olursam emekli maaşımın en az 5 misli ödenek alır hayatımda erişemeyeceğim bir gelir ve saltanata kavuşurum " diye düşünüyorlar.
 
Peki Başkan olursan bu beldeye ya da bu ilçeye ne hizmet yapabilirsin? diye sorulduğunda ise mangalda kül bırakmıyor, adeta cennet vadediyorlar.
 
Bu adamlardan biri seçilir de ez kaza makama oturduğu gün belediyenin kasasında kaç para var diye sorulduğunda " Hiç paramız yok. İki gün sonra personele maaş ödenmesi gerekiyor. Ama bir kuruş yok. Üstelik İller Bankası'ndan gelecek ödenek de borçlarımıza kesiliyor." cevabını alınca, mübarek ayakları suya değiyor.
 
Zaten de belediye başkanlığı yapacak hiç bir bilgi,birikim ve tecrübesi olmadığı için de kısa zamanda halkın içine çıkamaz duruma geliyorlar.
 
Belediyeleri borca sokup  her şeyi berbat ettikten sonra çekip gitmek zorunda kalanların çoğu kendilerine başka şehirlerde, başka yerleşim yerlerinde ikamet imkanı araştırıyorlar. Çünkü halkın arasına çıkmaya yüzleri kalmıyor.
 
O sebeple Partilerin yerel teşkilatları kendi aralarında anlaştıkları yeni birinin seçilmesini sağlıyor. Ama o yerelden seçilen teşkilatın tercih ettiği kişileri çoğunlukla halkın geneli hiç istemiyor. Parti Genel Merkezleri de maalesef başarısızlığa ve kötü yönetime ortak olan yerel parti teşkilatlarının oyununa gelebiliyor.
 
Genel Merkez veya İl teşkilatlarının yaptığı anketleri de bu yerel politika kurtları yönlendiriyor. Canları kimi istiyorsa onu anketlerde önde gösterebiliyorlar.
 
Hile ile sahtekarlıkla elde edilen makamların zaten bozuk düzen yönetilmiş olması, borç batağına sokulmuş olması ve hiç bir olumlu iş ve hizmetlerinin görülememiş olması yeni seçilen kişilerin de aynı bataklığı büyütmelerine yol açıyor.
 
Bunun için Devletin imkanları çarçur edilen ve dişe dokunur hiç bir hizmeti görülmemiş olan Belediyelere seçilecek yeni Başkan Adaylarının çok iyi araştırılması gerekiyor.
 
Benim acizane kanaatime göre bu da ÇOK ZOR.
 
O sebeple yine halkın değil, partilerin titizlik göstermeden, yerel teşkilat istiyor gerekçesiyle öne çıkaracağı kişilere en önemli devlet kurumları teslim edilmiş olacaktır.
 
Maalesef bu durum önümüzdeki seçimler için de değişmeyecektir.
 
Emaneti ehline vermeyen halkın ve Partilerin şikayetçi olması da hiç bir mana ifade etmeyecektir.
  YORUM YAP / YORUM OKU
HÜSEYİN TANRIKULU DİĞER YAZILARI
21 KAS
2018
Zor İş
19 KAS
2018
Adam Kıtlığı Mı Var?
18 KAS
2018
Kahpeler Dünyası
10 KAS
2018
Sivil Zabıta !
9 KAS
2018
Seçimler ve Hatıralar
7 KAS
2018
Adam Kıtlığı Mı Var?
4 KAS
2018
Kimi Seçersiniz?
4 KAS
2018
Akılsızlık Örnekleri
3 KAS
2018
Merkez Yoklamaları
2 KAS
2018
Hor Kullanmak
31 EKİ
2018
Havalara Aldanmayın
29 EKİ
2018
Cumhuriyet Düşünceleri
28 EKİ
2018
Rüşvet Dağıtmakla...
28 EKİ
2018
Düzgün Yaşamak
24 EKİ
2018
Cinayet Tiyatrosu
22 EKİ
2018
Bir Hatıra ve Suudiler...
20 EKİ
2018
Bir Vahşet Örneği
19 EKİ
2018
Kuraklık
18 EKİ
2018
Bedevilik
16 EKİ
2018
Spor Takıntısı
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim 2018 sınav sonuçları açıklandı - KPSS Tercihleri ne zaman yapılacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Son Haberler
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
İYİ Parti ile CHP mutabakata vardı
İYİ Parti ile CHP mutabakata vardı
Şişli'de silahlı saldırı!
Şişli'de silahlı saldırı!
Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'a kötü haber
Kimliği belirsiz bir erkek yolda çırılçıplak yürüdü
Kimliği belirsiz bir erkek yolda çırılçıplak yürüdü
Yeni Interpol Başkanı belli oldu
Yeni Interpol Başkanı belli oldu
Dünya'nın en kirli havasına Hindistan sahip
Dünya'nın en kirli havasına Hindistan sahip
Meteoroloji'den Uyarı
Meteoroloji'den Uyarı
Güneş'e benzeyen yeni yıldız keşfedildi
Güneş'e benzeyen yeni yıldız keşfedildi
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
PKK'lı teröristten itiraf
PKK'lı teröristten itiraf
Cumhurbaşkanı Açıkladı: ''Stokçularla mücadele başlıyor''
Cumhurbaşkanı Açıkladı: ''Stokçularla mücadele başlıyor''

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji