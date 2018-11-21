Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 işçi yaralandı, 3 işçi yaşamını yitirdi.

Edilenen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre; vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA 5 İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Patlamayı öğrenen maden işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.