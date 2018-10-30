Zonguldak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Zonguldak'ın Gülüç Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından tam anlamıyla can pazarı yaşanırken şoför olay yerinde hayatını kaybetti. 17 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz yönetimindeki yolcu otobüsü şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu Gülüç Beldesi'nde TIR'a arkadan çarptı. Kaza nedeniyle şoför Recep Yavuz, bulunduğu yere sıkışarak feci şekilde can verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken,yolculardan Ahmet Çetin ve muavin Mustafa Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞOFÖR DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, yolcu otobüsünün önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "Kaza ihbarının ardından ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Otobüste 14 yolcu, 1 şoför 2 personel varmış. Yaralılardan hayati tehlikesi olanlar var." dedi. Kazayı haber alarak gelen TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otobüs ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.