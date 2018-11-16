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Ziynet Sali'den Sıla dedikodularına yanıt: Çirkinleşmenin alemi yok
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ziynet Sali'den Sıla dedikodularına yanıt: Çirkinleşmenin alemi yok

Ünlü şarkıcı Ziynet Salı, Sıla Gençoğlu tarafından darp edildiği iddialarına ateş püskürdü. İddiaları yalanlayan Ziynet Sali, 'Çirkinleşmenin alemi yok.' dedi.

Sıla Gençoğlu tarafından darp edildiği iddia edilen şarkıcı Ziynet Sali, sessizliğini bozdu. Etiler'de bir mekanda görüntülenen güzel şarkıcı, hakkındaki iddialara yanıt verirken hayli öfkeliydi. "Sabrım taşıyor." diyen Sali, "Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMA YASAĞIM VAR"

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülenen Sali, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."

"AVUKATIM İLGİLENİYOR"

"Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor."

"HER ZAMAN ARKADAŞIZ"

Ünlü şarkıcı, "Sıla hanımla görüşüyor musunuz" sorusuna ise "Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, 'geçmiş olsun' dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız" yanıtını verdi.

"SILA, ZİYNET SALİ'NİN KOLUNU KIRDI"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı desteklemişti. Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali, "Saçmalamayın" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

 


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