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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5'inci eleme turuyla devam edecek. Bugün gerçekleştirilen kurada, eşleşmeler belli oldu. İşte ZTK 5. Eleme Turu eşleşmeleri ve müsabakaların oynanacağı tarihler.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. 4'ncü tur galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer aldığı 5'nci tur eşleşmelerinde zorlu maçlar oynanacak. İşte ZTK 5. Tur Eşleşmeleri ve maçların tarihleri

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'na, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

İlk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Sivas Belediye Spor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Gençlerbirliği - Hatayspor

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

Altay - Kayserispor

Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor

Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Giresunspor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Bodrum Belesiyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Keçiörengücü - Galatasaray 

 


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