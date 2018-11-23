Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. 4'ncü tur galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer aldığı 5'nci tur eşleşmelerinde zorlu maçlar oynanacak. İşte ZTK 5. Tur Eşleşmeleri ve maçların tarihleri
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'na, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.
İlk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Sivas Belediye Spor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Gençlerbirliği - Hatayspor
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
Altay - Kayserispor
Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor
Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Giresunspor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
Bodrum Belesiyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü
Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Keçiörengücü - Galatasaray