Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı



15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı başladı. Sivas'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı finalin e-bilet sistemiyle satılan biletlerini taraftarlar passo.com.tr internet sitesi üzerinden alabilecek.



40 ve 80 TL'den satışa çıkan biletler ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Türk Telekom Stadyumu ve Spor Toto Akhisar Stadyumu Passolig gişelerinden de temin edilecek.



Bilet fiyatları ve tribün dağılımı şu şekilde:



- Akhisarspor



Maraton (Doğu) Tribünü: 80 TL



Kuzey Kale Arkası: 40 TL



- Galatasaray



VIP (Batı) Tribünü: 80 TL



Güney Kale Arkası: 40 TL