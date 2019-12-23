Zeynep Koçak'ın babası toprağa verildi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak'ın hayatına kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Zeynep Koçak'ın babası Coşkun Koçak hayatını kaybetti. Koçak dün Altunizade'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Coşkun Koçak'ın dün Altunizade İlahiyat Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy'de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.