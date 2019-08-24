Zeynep Bastık'tan anlamlı hareket

Son dönemde adı sık sık anılan Zeynep Bastık, konser gelirlerini eski eşinin şiddeti sonucu vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un küçük kızına konser gelirini bağışlayacağını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Bastık, "28 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine'nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum." dedi.