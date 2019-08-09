Zeydan Karalar'dan şok açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için istediği borçlanma yetkisi AK Parti ve MHP oyları ile resmen reddedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için Meclis'ten borçlanma yetkisi istedi. Karalar'ın istediği yetki, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemden 4,5 milyar TL borçla devraldığımız Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, bayram öncesi işçi maaş ve ikramiyelerini ödemek için istediğimiz borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi."

"Hiçbir siyaset emek hakkından kutsal değil. Şart olsun ki, Adana bu engeli de aşacak ve buna tamah edenler çok utanacak."