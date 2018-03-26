Zehirli yemek öğrencileri isyan ettirdi

Kötü yemek öğrencileri gece yarısı sokaklara döktü. Tokat'ta bulunan KYK'ya ait bir kız öğrenci yurdunda art arda meydana gelen gıda zehirlenmesi olayı öğrencileri isyan ettirdi. 300 kadar öğrencinin yediği yemekten zehirlendiği olay sonrası öğrenciler sokaklara dökülerek yurt yönetimini istifaya davet etti.

Ulusal basında da gündem olan olay şöyle gelişti. Taşlıçiftlik mevkiinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda 70'e yakın öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle rahatsızlandı. Çevre hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, asıl skandal sonraki iki günde yaşandı.

300 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

İlk etapta 70'ye yakın öğrencinin rahatsızlandığı yurtta, sonraki günlerde de benzer şikayetlerden öğrenciler hastanelere kaldırılırken 3. günün sonunda 300 öğrencinin zehirlendiği öğrenildi.

BÖCEKLİ YEMEK YEDİRDİLER

KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlıkların başladığını söyleyen öğrenciler, 'Arkadaşlarımızın bir kısmı tavuktan, bir kısmı köfte ve makarnadan rahatsızlanıp zehirlendiği söyleniyor bize. Fakat sayıların biz çarpıtıldığını düşünüyoruz. 400'ün üzerinde rahatsızlanan, zehirlenen arkadaşımız var.' diye konuştular.