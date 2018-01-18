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Zatürre mevsimi geldi, yatağa düşenler arttı
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Zatürre mevsimi geldi, yatağa düşenler arttı

Uzmanlar zatürreyi gripten ayıran temel özelliklerin mutlaka halk tarafından öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde dururken, bu hastalıktan korunabilmenin mümkün olduğunu kaydediyor.

Soğukların gelmesiyle birlikte artış eğilimine geçen enfeksiyonlara bağlı ölümlerin başında bulunan zatürrenin dünya genelinde her yıl 4 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğini hatırlatan uzmanlar, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer alan zatürrenin, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınmasının ciddi sorunlara hatta hayati risklere neden olabildiğini vurguluyor.

Uzmanlar zatürreyi gripten ayıran temel özelliklerin mutlaka halk tarafından öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde dururken, bu hastalıktan korunabilmenin mümkün olduğunu kaydediyor.

Soğuk hava, kapalı mekan, kolayca bulaşan virüs ve bakterilerin kış aylarında üst solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini işaret eden uzmanlar, üstelik grip ve zatürrenin belirtilerinin neredeyse benzer olması, çok sık karıştırılabilmesine, bu nedenle zatürrenin tedavisinde geç kalınarak daha da ilerlemesine yol açabildiğini savunuyor. 

Zatürreyi ‘mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı' olarak tanımlayan uzmanlar, genellikle bakteriler ve virüsler tarafından meydana getirildiğini belirtiyor. Türkiye'de ve dünya en fazla görülen hastalıklar arasında yer alan zatürre, yaşlıları, çocukları, hamileleri, kronik hastalığı ve beslenme bozukluğu olanları çok daha fazla tehdit ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Uzmanlar toplum kökenli pnömoni (zatürre) ayakta geçirilen hafif bir enfeksiyondan, hastanede yatmayı, hatta yoğun bakımı gerektirecek ağır bir hastalığa kadar değişik şekillerde olabildiğini işaret ediyor.  Dünyada her yıl 4 buçuk milyon kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer alan ve soğuk havalarda görülme sıklığı artan zatürrenin, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınması ciddi sorunlara hatta ölüme bile neden olabiliyor.


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