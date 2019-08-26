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Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisi geçiğimiz aylarda ilk sezon finalini yaptı. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yaz tatiline giren Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul'un yeni sezonunun başlamasına kısa süre kaldığı tahmin ediliyor ancak yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın hayatına bu sezon başlayan Zalim İstanbul dizisi ilk olarak 1 Nisan'da ekrana gelmişti. İlk sezon finalini veren dizinin Eylül ayı içinde yeniden ekranda olması bekleniyor.


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