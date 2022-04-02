Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı



İBB yayınları, 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıldönümünde 'İsmet İnönü Kitabsi'nı yayınladı. Kitap için düzenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle bugünlere geldiğini vurguladı.

"Onlar sayesinde bugün buradayız" diyen İmamoğlu, "Bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim anında bir kez daha hissediyoruz. Dün sağa sola savurdukları Montrö'ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz. Daha iki sene önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö'yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, çok partili sisteme geçişin öncüsü, asker, devlet adamı İsmet İnönü anısına katalog bir eser yayınladı. Kitap için Beşiktaş'daki İnönü Parkı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı, 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıldönümünde gerçekleştirildi. Merhum İsmet İnönü'nün İBB tarafından yenilenen anıtının bulunduğu alanda yapılan tanıtım toplantısında sırasıyla "İsmet İnönü Kitabı'nın Koordinatörü Mehmet Ö.Alkan, İnönü'nün gelini ve merhum Erdal İnönü'nün eşi Seviç İnönü, İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABMM CHP Grup Başkanvekili Engin ALtay ve eski CHP Genel Başkanı ALtan Öymen birer konuşma yaptı.



ATATÜRK VE İNÖNÜ BİR ELMANIN İKİ YARISI

"Benim bildiğim İsmet Paşa hem eylemleriyle hem söylemleriyle, hep önde olmuştur" diyen Altay, duygularını "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her alanda savaştan siyasete, devrim sürecinine kadar her alanda en yakını. Bir Elmanın iki yarısı desek, yanlış da yapmış olmayız. 1950 seçimlerinden sonraki o meşhur sözü, " bu seçim, benim en böyük zaferimdir" sözü, gerçekten dünya siyaset tarihine geçecek çok değerli bir sözdür. Jnönü'nün demokrasi aşkı içinde de şu söylenebilir." Devlete kim yakışmaz. Evet, Cumhluriyet'i kanla kurduk, insanla büyüteceğiz. Ben İnönü'yü rahmetle anmanın dışında vefa şükran, minnetle anmanın 84 milyonun bir görevi olduğunu düşünenlerdenim. Allah, Anıtkabir'e üçüncü bsir devlet adamını gömmeyi bu millete nasip etmesin" sözleriyle dile getirdi.



MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ YENEN BİR KİŞİLİĞİ ANIYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kim ne derse desin, bu memleketin çok kıymetli Paşa'sını bugün anıyoruz. Atatürk'ün ifade ettiği gibi , milletin makus talihini de yenen bir kişiliği anıyoruz" dedi. İnönün alandaki anıtının yenileniş sürecine değinerek " Sağlıklı bir şekilde görünemeyen anıtın görünürlüğünü sağlamak adına kalıcı platform tasarladık. Söz konusu projeyi hayata geçirmek için anıtlar kurulu'ndan istediğimiz izin, 2 yılın sonunda çıktı" şeklinde konuştu.



Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle bugünlere gelindiğini vurgulayan İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: " Onlar sayesinde bugün buradayız. Ardından Cumhuriyet'i kurdu bu insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve ardından bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim ülkemizin çok önemli teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim ülkemizin çok önemli teminatları. Ne kadar kıymetli olduğunu, bugün yaşadığımız savaş anında bir kez daha hissediyoruz. Dün sağa sola savurdukları Montrö'ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz. Dala iki önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö'yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar. Çok büyük devlet insanları bunlar. Bizim devlet insanlarımızın o dönümde bir sözleşmelere imza atan, o mücadeleyi veren, kelime kelime okuduğunuzda ne kadar hassas, ne kadar titiz insanlar olduğunu bir kez daha görüyoruz."